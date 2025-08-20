Agenda

Qué hacer hoy en Córdoba, miércoles 20 de agosto de 2025

Qué hacer hoy en Córdoba, miércoles 20 de agosto de 2025

Córdoba

Raíces en el jardín

Música clásica

Orpheus, concierto de música clásica dentro del ciclo Raíces en el jardín. El aforo es limitado.

CÓRDOBA. Real Jardín Botánico.

Linneo, s/n.

22.00 horas.

Exposición

‘Dibujos preparatorios. paisajes y figuras’

Continúa hasta el próximo 15 de septiembre la muestra Dibujos preparatorios. Paisajes y figuras, de Francisco Escalera. Se mostrarán 26 dibujos previos a grafito y como obra final varios óleos.

CÓRDOBA. Museo de Bellas Artes.

Plaza del Potro

De 09.00 a 21.00 horas.

'Dibujos preparatorios. paisajes y figuras'

Muestra

Sigue ‘Un toque de transversalidad’

Hasta el próximo día 21 de septiembre se podrá visitar Un toque de transversalidad, de José María Baez. Reúne cincuenta y tres obras realizadas mayoritariamente en óleo sobre papel recortado y pegado, aunque intercaladas por algunos trabajos tridimensionales y papeles de épocas anteriores. Entrada libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Sala Vimcorsa.

Ángel de Saavedra, 9.

De 10.30 a 13.30 y de 18.00 a 21.00 horas.

Sigue 'Un toque de transversalidad'

