Obituario
Los fallecidos en Córdoba el miércoles 20 de agosto
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este jueves, 21 de agosto, están previstas las siguientes inhumaciones:
M.ª Carmen Tallón Jiménez
La Inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio San Rafael.
Rosario Muñoz Madrid
La Inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio San Rafael.
Juan Carlos Cañete Castillejo
La Inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio San Rafael.
Antonia Arias Contreras
La Inhumación está prevista a las 13.45 horas en el cementerio San Rafael.
