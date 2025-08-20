Emacsa concluirá en septiembre la rehabilitación integral de la fuente de la avenida de Vallellano

La Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa) concluirá en septiembre la rehabilitación integral de la fuente ornamental de la avenida de Vallellano, una actuación que no sólo lleva consigo el arreglo de la estructura hidráulica, sino también el embellecimiento de un emblemático espacio que se encontraba muy deteriorado. El proyecto ha abordado problemas estructurales e hidráulicos que afectaban gravemente al funcionamiento de la instalación, conocida como fuente del Meliá.

En concreto, ha explicado el presidente de la empresa municipal, Daniel García Ibarrola, “el circuito hidráulico original, construido en hierro, se encontraba totalmente oxidado y con poros en varios tramos, lo que imposibilitaba su operatividad. Este sistema ha sido sustituido en su totalidad por un nuevo circuito de polietileno, más eficiente y duradero”.

Además, esta rehabilitación comprende también la sustitución de los antiguos chorros y del surtidor central, que será reemplazado por un nuevo sistema que permitirá juegos de agua dinámicos, aportando valor estético y atractivo visual al conjunto. También se ha acometido la impermeabilización de los dos vasos que permanecerán como fuente, ya que presentaban importantes pérdidas de agua. Esta mejora garantiza un uso más eficiente del recurso hídrico y evita filtraciones hacia el exterior.

Novedades

García Ibarrola ha destacado que “la intervención en la fuente de Vallellano era urgente y necesaria: no solo estamos resolviendo problemas técnicos graves, sino que estamos devolviendo a este entorno su funcionalidad y su belleza original, con criterios de sostenibilidad y eficiencia”.

Una de las novedades más destacadas de esta actuación es la transformación del vaso exterior de la fuente, que dejará de tener función hidráulica, para convertirse en un espacio ajardinado, siguiendo la línea de la actuación llevada a cabo en la fuente de las Tendillas. “Este cambio permitirá crear un entorno más verde, sostenible y coherente con el diseño urbano de la ciudad”, en términos del propio presidente.

El también teniente de alcalde delegado de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha subrayado también que “esta obra es una muestra del modelo que defendemos: cuidar lo que tenemos, hacerlo más eficiente y, además, recuperar un espacio muy identitario para los cordobeses”.