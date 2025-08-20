Córdoba recibe más de 115 millones para financiar proyectos con cargo al Plan de Resiliencia

La provincia de Córdoba ha recibido una inversión superior a los 115 millones de euros en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del Gobierno de España. Esta inyección económica se ha canalizado a través de múltiples convocatorias que abarcan ámbitos tan diversos como la movilidad sostenible, la eficiencia energética, el turismo, la digitalización y la cohesión social.

Distribución de fondos por municipios

Según ha informado el Gobierno, el reparto de los fondos ha alcanzado a numerosos municipios y entidades locales de la provincia, siendo Córdoba capital la que más recursos ha concentrado, con más de 22,7 millones de euros. Le siguen la Diputación, que ha gestionado aproximadamente 16,4 millones, y el municipio de Puente Genil, con una inversión superior a los 5,9 millones de euros. Otros núcleos destacados por volumen de inversión son Priego de Córdoba --5,5 millones-- y Montilla, que también ha recibido cuantías significativas.

Proyectos estratégicos y transición verde

Estas inversiones han permitido la ejecución de proyectos estratégicos orientados a la modernización de infraestructuras, la mejora de servicios públicos y la transición ecológica y digital en todo el territorio cordobés. Además, se han promovido planes de sostenibilidad turística y actuaciones para mejorar la eficiencia energética en edificios municipales, con especial atención a entornos rurales.

Programas de mayor impacto

Dentro de las 40 líneas de ayuda activadas en Córdoba, destacan tres programas por su especial impacto presupuestario y transformador, como son Planes de Sostenibilidad Turística en Destino, con cerca de 28,8 millones de euros, que ha sido una de las líneas más ambiciosas. Ha promovido la renovación de destinos turísticos mediante inversiones en digitalización, accesibilidad, eficiencia energética y diversificación de la oferta, con un enfoque centrado en la sostenibilidad ambiental y la cohesión territorial.

Las zonas de bajas emisiones en municipios. Esta iniciativa ha recibido más de 12,4 millones de euros, destinados a la implantación de áreas de circulación restringida y a la mejora del transporte urbano sostenible. Su objetivo principal es reducir las emisiones contaminantes en núcleos urbanos, fomentar el uso del transporte público y mejorar la calidad del aire.

Y el Plan de Economía de los Cuidados --Plan de apoyos y cuidados larga duración, Plan de modernización servicios sociales y Plan España País Accesible--, que ha recibido más de 12,1 millones de euros destinados al cuidado y atención a las personas y a la accesibilidad de los municipios. Otras líneas relevantes han incluido ayudas a la rehabilitación energética de edificios públicos, iniciativas para el empleo juvenil, digitalización del ciclo del agua, fomento del autoconsumo energético, y programas para la igualdad de género y la inclusión social.

Mejorar la calidad de vida

Desde el Gobierno han resaltado que "el PRTR se ha consolidado como una herramienta clave para avanzar en la transformación del modelo productivo cordobés y en la mejora de la calidad de vida en los municipios". "El volumen de inversión recibido no sólo refleja el compromiso del Estado con la recuperación económica tras la pandemia, sino que también abre nuevas oportunidades para el desarrollo sostenible y digital del territorio", han remarcado.

Además, han señalado que "con proyectos ya en marcha y otros en fase de ejecución, Córdoba se sitúa en una posición estratégica para aprovechar el potencial transformador de estos fondos europeos, integrando la innovación, la sostenibilidad y la cohesión social como ejes fundamentales del desarrollo provincial".