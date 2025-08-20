Hacemos Córdoba plantea un plan para crear 1.000 VPOs gestionadas por Vimcorsa

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha presentado una batería de propuestas "urgentes para proteger el derecho a vivir en el casco histórico y frenar el modelo de ciudad que expulsa a sus vecinos", señalan en una nota de prensa. Alertan de que, si no se actúa con decisión, el centro histórico de Córdoba corre el riesgo de “convertirse en un decorado turístico sin vida, con las luces apagadas y las puertas cerradas de miles de viviendas vacías”.

La formación política denuncia que la falta de políticas públicas “valientes” y la desregulación del turismo están generando una presión insostenible sobre el barrio, especialmente con la compra masiva de edificios por parte de grandes inversores para convertirlos en apartamentos turísticos. “El casco histórico necesita personas, familias, comercio de cercanía, cultura y empleo digno. No se puede permitir que se vacíe de quienes lo han habitado durante generaciones”, han advertido.

Vivienda como eje central

Por ello, han registrado un Programa Urgente 2025-2028 que pone la vivienda como eje central de cualquier actuación municipal en la zona. Entre las medidas que proponen, destacan la adquisición de edificios y solares para destinarlos a vivienda protegida en alquiler, con una previsión mínima de 1.000 viviendas gestionadas por Vimcorsa. También plantean ayudas a la rehabilitación de viviendas privadas para ponerlas en alquiler asequible, un programa de cooperativas de vivienda para jóvenes y familias, e incentivos fiscales para quienes decidan seguir residiendo en el Casco.

Una de las principales demandas que ponen sobre la mesa es la ampliación de la actual moratoria a los apartamentos turísticos, que consideran insuficiente. Desde Hacemos Córdoba alertan de que “fondos de inversión están comprando edificios enteros en el centro para dedicarlos íntegramente a este tipo de alojamientos, lo que agrava aún más la expulsión vecinal y dificulta el acceso a la vivienda”.

Frenar el turismo descontrolado

En la actualidad, Córdoba cuenta con 2.406 alojamientos turísticos, el doble que hace apenas cuatro años. “Los datos son claros: el crecimiento descontrolado del turismo está vaciando el Casco Histórico. Queremos un barrio habitado, no una postal para turistas. Si no se actúa ya, pronto no quedará nadie que pueda vivir aquí”, han señalado.

Además, reclaman una fiscalidad “más exigente” para todos los alojamientos turísticos y la creación de un Registro Municipal público y transparente, que permita conocer su localización y su impacto real sobre el tejido residencial del centro.

A estas medidas de vivienda y control turístico, han sumado propuestas complementarias que buscan reforzar la vida comunitaria en el barrio: mejora del transporte público —con gratuidad para personas trabajadoras que acceden desde otros barrios—, ampliación de la red de carriles bici, creación de espacios verdes de calidad y una apuesta decidida por la cultura viva y el comercio de proximidad.

También han exigido una intervención inmediata sobre el patrimonio histórico, que denuncian está siendo abandonado a ojos de toda la ciudad. Consideran que la defensa del Casco Histórico debe estar por encima de intereses económicos y plantean una reorientación total de las políticas municipales hacia un modelo que garantice la vida y la convivencia.

Desde Hacemos Córdoba han concluido con un mensaje contundente: “No puede haber ciudad patrimonio de la humanidad si antes no es patrimonio de su gente. El Casco Histórico no está en venta, y vamos a defenderlo con propuestas concretas y valientes”.