Córdoba pierde en una década 700 locales comerciales y baja de los 15.000

Córdoba capital ha bajado, por primera vez en 13 años, de los 15.000 locales comerciales. Según los datos recogidos en el Catastro, en la ciudad hay 14.923 inmuebles con uso comercial, que son 700 menos que hace una década. La pérdida de estos negocios, a partir de los peores años de la crisis económica, ha sido paulatina. En 2012, por ejemplo, la cifra superaba los 16.000 locales, pero a partir del año 2013 todo cayó en picado.

Para el presidente de Comercio Córdoba, Rafael Bados, esa caída por debajo de los 15.000 es «un punto histórico» que no representa, advierte, «un simple dato estadístico». Según Bados, la pérdida de inmuebles comerciales «refleja un cambio profundo en el tejido económico y social de la ciudad» debido, sobre todo, «al auge del comercio on line, el impacto persistente de la pandemia, la presión de los costes fijos y la pérdida de rentabilidad». Todo ello, lamenta, está «debilitando especialmente al pequeño y mediano comercio, tradicional motor de la vida urbana en Córdoba».

De local a vivienda

Preguntado sobre si las numerosas conversiones de locales a viviendas tiene incidencia en estas cifras, Bados sí cree que «está actuando como un acelerador irreversible de la pérdida». Además, lamenta que este modelo supone un cambio permanente, pues limita «las posibilidades de recuperación».

Locales cerrados en el barrio de Ciudad Jardín. / A.J. GONZÁLEZ

Entre las medidas que propone Comercio Córdoba para revertir esta situación están los incentivos fiscales, ayudas para la transformación de los negocios o la creación de una bolsa municipal de locales vacíos con alquileres asequibles para nuevos emprendedores.

Más tipologías

Según la estadística del Catastro, en Córdoba capital hay registrados un total de 261.084 inmuebles, la gran mayoría residenciales, es decir, viviendas (casi 158.000). En todos los casos, la comparación entre 2015 y 2025 supone una subida en el número de registros, excepto los locales comerciales y los solares, y este último no es per se negativo porque pueden haberse reconvertido con otros usos.

En la última década, la tipología de inmuebles que más ha crecido es la de uso deportivo, que ha pasado de 142 espacios en 2015 a casi 250 ahora, lo que implica un aumento por encima del 75%. También se han incrementado de manera significativa los locales sanitarios, pasando de 236 a 364 (una subida de más de un 54%) y también lo han hecho los locales de ocio y hostelería, aumentando casi un 33% al pasar de 427 a 576 en una década.

Piso en alquiler, tras la remodelación de un local comercial / MANUEL MURILLO

Con todo ello, además de las viviendas, los inmuebles más numerosos en Córdoba son los almacenes, con más de 74.134 registrados, que son, además, un 14% más que en 2015. Tras viviendas y almacenes, los terceros más numerosos son los comerciales, ya citados, y los cuartos, los inmuebles con uso industrial, que suman casi 5.000 en Córdoba capital.

Y en la parte baja de la lista se sitúan los inmuebles con uso para espectáculos, que son nueve, la misma cifra que hace diez años. Además, hay 59 edificios catalogados como «singulares», diez más en una década, 134 de uso religioso (suben un 6%) y 459 culturales, un 23% más en diez años.

