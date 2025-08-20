Bershka cerrará su tienda en el centro comercial La Sierra el 13 de septiembre

Bershka, firma de moda juvenil del grupo Inditex, ha comunicado el cierre de su tienda en el centro comercial La Sierra de Córdoba el próximo 13 de septiembre. Según informa este miércoles María José Merino, responsable de Comercio de CCOO, la empresa anunció su decisión el lunes pasado.

La medida afecta a 15 trabajadoras y este sindicato reclama que sean reubicadas o que accedan a plazas vacantes. No obstante, las negociaciones comenzarán, previsiblemente, la próxima semana. María José Merino señala que el cierre no se encontraba programado ni vinculado a la apertura de la nueva tienda de Bershka en la calle Jesús y María, que ya conllevó la desaparición de una tienda en la calle Concepción. Este periódico ha contactado con Bershka y con Inditex para confirmar la información, pero no ha recibido respuesta por el momento.

Cierre de cuatro tiendas de Inditex

María José Merino lamenta que con este cierre ya serán cuatro los establecimientos del grupo Inditex clausurados en el último año en Córdoba. De esta forma, hace un mes cerró sus puertas Massimo Dutti, una actuación precedida por la desaparición, el pasado abril, de la tienda de Zara Home que se ubicaba en la calle Gondomar. En la misma línea, el año pasado cesó su actividad la tienda de Oysho localizada en La Sierra.

En cuanto a las profesionales afectadas por esta nueva medida, María José Merino afirma que "son una plantilla veterana, que lleva muchos años prestando servicios para la empresa". Algunas trabajadoras han conocido la noticia cuando se encuentran de vacaciones, aunque Merino admite que existen rumores desde hace meses, dados los cierres de otros establecimientos. Acerca de las últimas negociaciones, recuerda que en el caso del personal de Massimo Dutti "fue más doloroso, porque no tenían otro centro en Córdoba, al igual que ocurrió con Zara Home".

La responsable de Comercio de CCOO destaca la existencia de un acuerdo marco a nivel estatal "que protege la salida de las trabajadoras y la compensa generosamente en términos económicos, pero en una ciudad como Córdoba hay mucha gente que quiere mantener el empleo. El comercio es uno de los motores económicos e Inditex es puntera en condiciones laborales", subraya.