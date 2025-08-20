Inclusión
El Ayuntamiento de Córdoba remodelará la avenida Carlos III para hacerla más accesible
Con las obras, que costarán 257.880 euros, se favorecerá el tránsito de las personas con movilidad reducida y visual
El Ayuntamiento de Córdoba ha sacado a licitación las obras de mejora de la accesibilidad en el entorno de la avenida Carlos III por un importe de 257.880 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. Los trabajos buscan reformar la pavimentación y señalización de diez pasos de peatones para que ofrezcan un itinerario accesible a diferentes alturas. Con las obras se favorecerá el tránsito de las personas con movilidad reducida y visual.
Las empresas interesadas podrán presentarse hasta el próximo 22 de septiembre y la zona de actuación coincide con los diez pasos de peatones existentes a lo largo de la avenida. Las obras incluirán los trabajos de albañilería, de demolición de pavimento de adoquín y de solerías en mal estado existentes alrededor de los pasos de peatones, así como la reposición de estas con baldosas tras un nuevo pavimento podotáctil para facilitar el cruce a las personas con discapacidad visual. Además, incluye trabajos complementarios como la corrección de encuentro de pavimento y calzada, pendientes y bordillos, sustitución o eliminación de alcorques, eliminación de bolardos y pintura, señalización de vías ciclistas confrontadas y adaptación de semáforos.
Así, en la zona se arreglarán los diez pasos de peatones que presentan alguna deficiencia o deterioro, o mal diseño. Se va a utilizar además un pavimento de mayor grosor y formato más menudo y se rehabilitarán los espacios públicos entre vados que comunican la vía principal con las secundarias. La señalización vertical se modificará en donde sea necesario y también es preciso arreglar la calzada en varios de estos puntos.
