El Ayuntamiento de Córdoba remodelará la avenida Carlos III para hacerla más accesible

El Ayuntamiento de Córdoba ha sacado a licitación las obras de mejora de la accesibilidad en el entorno de la avenida Carlos III por un importe de 257.880 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. Los trabajos buscan reformar la pavimentación y señalización de diez pasos de peatones para que ofrezcan un itinerario accesible a diferentes alturas. Con las obras se favorecerá el tránsito de las personas con movilidad reducida y visual.

Las empresas interesadas podrán presentarse hasta el próximo 22 de septiembre y la zona de actuación coincide con los diez pasos de peatones existentes a lo largo de la avenida. Las obras incluirán los trabajos de albañilería, de demolición de pavimento de adoquín y de solerías en mal estado existentes alrededor de los pasos de peatones, así como la reposición de estas con baldosas tras un nuevo pavimento podotáctil para facilitar el cruce a las personas con discapacidad visual. Además, incluye trabajos complementarios como la corrección de encuentro de pavimento y calzada, pendientes y bordillos, sustitución o eliminación de alcorques, eliminación de bolardos y pintura, señalización de vías ciclistas confrontadas y adaptación de semáforos.

Así, en la zona se arreglarán los diez pasos de peatones que presentan alguna deficiencia o deterioro, o mal diseño. Se va a utilizar además un pavimento de mayor grosor y formato más menudo y se rehabilitarán los espacios públicos entre vados que comunican la vía principal con las secundarias. La señalización vertical se modificará en donde sea necesario y también es preciso arreglar la calzada en varios de estos puntos.