Accesibilidad

El Ayuntamiento finaliza la adaptación y reparación de 11 pasos de peatones y dos paradas de autobús en Alcolea

Las actuaciones se han centrado en el entorno del nuevo centro de salud y el IES Puente de Alcolea

El delegado de Inclusión y Accesibilidad del Ayuntamiento de Córdoba, Bernardo Jordano, en Alcolea.

El delegado de Inclusión y Accesibilidad del Ayuntamiento de Córdoba, Bernardo Jordano, en Alcolea. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La Delegación de Inclusión y Accesibilidad del Ayuntamiento de Córdoba ha finalizado la obra de adaptación y reparación de once pasos de peatones y dos paradas de autobús en la barriada de Alcolea, para adecuarlas a las condiciones de accesibilidad universal y permitir la movilidad peatonal por toda la zona.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa, las actuaciones se han centrado en el entorno del nuevo centro de salud y el IES Puente de Alcolea --entre la calle Capricho, la avenida del Guadalmellado y la carretera de Madrid-- y han consistido en la sustitución del pavimento de adoquines y solería por baldosas y pavimento podotáctil, de botones y direccionales de color rojo, así como en la eliminación de pendientes y bordillos, construyendo rampas para un mejor acceso de los peatones.

Junto a esto, se han incorporado nuevas señales verticales tipo S-13, informativas de pasos de peatones, se han rehabilitado las que estaban caídas o mal orientadas y se ha renovado la pintura de la calzada.

La obra se inició el día 2 de junio, con un importe de 39.499,99 euros más IVA, por la empresa adjudicataria 'Obra Civil Cordobesa SL', que ha reducido el plazo de ejecución inicial de tres meses.

Para el teniente de alcalde y delegado de Inclusión y Accesibilidad, Bernardo Jordano, "la conclusión de esta obra deja patente nuestro compromiso con la periferia de la ciudad".

"Estamos muy satisfechos con el ritmo de trabajo que toma esta Delegación, que, con actuaciones como ésta o las que se están desarrollando en varios puntos de la ciudad, beneficia a muchos vecinos de Córdoba y mejora considerablemente su calidad de vida", ha valorado.

