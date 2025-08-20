El Ayuntamiento de Córdoba licita la dirección de obra para reformar y hacer accesible el circuito del Colacao

El Ayuntamiento de Córdoba ha sacado a licitación el servicio de dirección de obra, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud para la rehabilitación del Parque Cruz Conde, conocido como circuito del Colacao. Recientemente había publicado el desistimiento del contrato para ejecutar la obra de reforma integral por un "error insubsanable".

El contrato ha salido a licitación por un total de 53.469 euros y un plazo de ejecución de 18 meses (lo que durarán los trabajos). Se trata del paso previo y necesario de cara a la licitación del contrato de la obra, que ha sufrido un retraso tras el desistimiento del Ayuntamiento.

Será necesario que las personas que asuman la dirección de obra, la dirección de ejecución y la coordinación de seguridad y salud acrediten haber participado en al menos un proyecto de similares características y sean profesionales acreditados (arquitectos y especialistas en prevención de riesgos laborales). Se valorará especialmente la oferta económica.

El proyecto

Según el proyecto presentado en su día por el delegado de Accesibilidad, Bernardo Jordano, la reforma del Parque Cruz Conde costará 1,7 millones de euros, un millón más de lo planteado en 2023. La razón, que además de mejorar el circuito en sí, también se iban a aplicar una serie de medidas de inclusión y accesibilidad.

El mismo proyecto señala que el circuito se encuentra actualmente infrautilizado y con problemas de accesibilidad al existir barreras arquitectónicas en los puntos de acceso que impiden su uso por parte de personas con discapacidad física. Más allá de eso, la señalización existente está en malas condiciones y es completamente inadecuada, ya que no permite su utilización por parte de personas con discapacidad sensorial.

La idea del Ayuntamiento era tener adjudicado el contrato para la vuelta del verano, algo que podría retrasarse dado el citado desistimiento. Una vez adjudicado, la empresa que se haga con el contrato tendrá 18 meses para ejecutar las obras.