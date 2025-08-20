El 85% de los talleres de coches de Córdoba cierra en el mes de agosto

Los meses de verano suponen un auténtico contraste de actividad para los talleres de coches de Córdoba. Frente a la saturación de trabajo que suponen los meses de junio y julio, cuando todos los conductores buscan poner a punto sus vehículos para las vacaciones, la actividad se viene abajo en agosto, periodo que los autónomos que regentan los negocios suelen aprovechar para tomar su propio descanso.

Según ha explicado a este periódico el gerente de la Asociación Provincial de Talleres y Automoción de Córdoba (Atradeco), José Manuel Rodríguez Carretero, durante la primera quincena de agosto se puede decir que cierra el 85% de los establecimientos de la capital. Un cierre que disminuye algo en la tercera semana del mes, para recuperarse completamente en la cuarta. En lo que se refiere a los pueblos, el empresario aclara que los mecánicos intentan ajustar los días de sus vacaciones coincidiendo con las fiestas patronales o las ferias de cada municipio. «Hay que tener en cuenta –apunta- que estos negocios en su inmensa mayoría están regentados por un autónomo y, como mucho, tienen uno o dos trabajadores y no se pueden permitir cerrar por mucho tiempo, así que para dejar de trabajar han de buscar los momentos más propicios y que menos perjuicio generan a la empresa», aclara Rodríguez Carretero.

El mes de agosto, por tanto, sigue explicando el gerente de Atradeco, viene a relajar la «auténtica locura» que suponen los dos meses precedentes, que son cuando todo el mundo se acuerda de poner a punto su coche para las vacaciones. Rodríguez Carretero llega a calificar de «caótica» la situación que se llega a dar, por saturación, en muchos talleres, porque recuerda que a casi todo el mundo le pasa lo mismo, «vamos dejando las pequeñas reparaciones y la puesta a punto para cuando vamos a salir de viaje», que es cuando lo hace todo el mundo, «y por eso los talleres se ven saturados». Esta manera de concebir el mantenimiento del coche es lo que hace que la demanda de servicios vaya en aumento a medida que avanza el verano, pero «las peores semanas son las dos últimas de julio, porque la mayor parte de la gente se va de vacaciones en agosto».

Neumáticos, frenos y luces

En cuanto a las intervenciones más solicitadas por los clientes, el representante de la patronal de los talleres y concesionarios indica que suelen ser la revisión y cambios de neumáticos, el estado de las luces y los frenos y, sobre todo, el aire acondicionado. También el cambio de aceite y filtros es otra de las reparaciones más habituales.

Es llamativo asimismo un fenómeno que se detecta cada año y que es el de aquellos conductores que se dan cuenta a última hora de alguna deficiencia de su vehículo y vienen buscando «que le hagamos un hueco» en una agenda ya sobrecargada. El portavoz del sector aclara que, «como suelen ser clientes habituales, es normal que el mecánico les atienda, muchas veces a costa de su propio descanso».

El gerente de Atradeco señala que el negocio de los talleres se mantiene más o menos estable a medida que pasan los años, con oscilaciones que van de caídas del 2% a incrementos del 3%, según el año ,y reconoce que el aumento de demanda del verano viene a aliviar otros momentos de menor trabajo como el trimestre que va de septiembre a noviembre, que es «el peor del año».

La asociación Atradeco representa a la mayoría de los talleres mecánicos de la provincia de Córdoba, en la que hay unos 750 establecimientos dedicados a esta actividad y que dan empleo directo a unos 3.000 trabajadores.