El Zoo de Córdoba acoge 15 pollos de flamenco a los que se ayudará a "andar" antes de su puesta en libertad

El pasado sábado día 9 de agosto en la Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra (Málaga) se realizó el anillamiento de unos 600 pollos de flamencos común, de entre los más de 22.700 que han nacido este año, el mejor dato desde que se tienen registros. La actividad coordinada por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía se desarrolló con éxito gracias a un dispositivo en el que participaron cerca de 400 personas voluntarias, en una de las principales acciones de conservación, investigación y educación ambiental en el territorio andaluz.

El Centro de Conservación Zoo Córdobacomo entidad colaboradora de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía recepcionó 15 ejemplares que quedaron afectados tras el día del anillamiento de miopatía por captura (también conocida como rabdomiólisis por esfuerzo). El equipo del Centro de Conservación Zoo Córdoba está desarrollando terapias de rehabilitación física y apoyo nutricional fundamentales para la recuperación de estos flamencos.

El tratamiento de la miopatía de captura consiste en ayudar a las aves a ponerse de pie con unos arneses a modo de cabestrillo fabricados exclusivamente para los flamencos. Estos proporcionan suficiente soporte para permitir que el ave descanse, y proporciona la rehabilitación necesaria para que los animales se recuperen. Además, se levantan regularmente a una posición de pie que permite una regeneración muscular suficiente hasta que los flamencos pueden mantenerse en pie por sí solos. Para tener éxito, la terapia de rehabilitación física debe ser regular e intensiva. Debido a la necesidad de aumentar la demanda calórica a medida que los músculos se regeneran, a menudo es necesario un suplemento nutricional. También se realizan terapias de natación que proporcionan efectos beneficiosos para la recuperación de los flamencos. El fortalecimiento muscular se incrementa cuando las extremidades tienen que moverse contra la presión hidrostática y la viscosidad del agua.

Puesta en libertad

Una vez que estas aves estén recuperadas, se devolverán (de acuerdo con la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía) a la Laguna de Fuente de Piedra. Allí sepodrán reunir en libertad con la colonia de flamencos a la que pertenecen.

El marcaje individual de los pollos de flamenco común (Phoenicopterus roseus) es una herramienta científica fundamental. Permite realizar un seguimiento exhaustivo de la especie sin necesidad de recapturas, lo que ofrece información de gran valor sobre su comportamiento reproductor, sus rutas migratorias o la utilización que hacen de los distintos humedales del Mediterráneo y África noroccidental.

En el proceso de captura, identificación, medición y análisis, algunos de los ejemplares puede sufrir algún daño: casos de miopatía por captura que necesitan posteriormente de técnicas de rehabilitación física intensiva y terapia farmacológica. La miopatía por captura es una enfermedad metabólica que afecta a animales silvestres y domésticos, caracterizada por daño muscular severo debido al estrés de la captura y manipulación. Esta condición puede llevar a la muerte y es causada por un desequilibrio fisiológico que no puede ser controlado por las defensas naturales del animal, resultando en acidosis metabólica, necrosis muscular y mioglobinuria.

Las aves zancudas de patas largas son especialmente susceptibles a esta miopatía. En las especies aviares se produce una necrosis muscular que puede causar necrosis tubular renal e insuficiencia cardíaca. Además, la acumulación de ácido láctico por el esfuerzo excesivo puede provocar acidosis, lo que conduce a la muerte. Los factores de riesgo de la miopatía por captura incluyen el estrés, el miedo, el esfuerzo excesivo y la hipertermia.