Vox Córdoba exige al PP que "cumpla con los compromisos" e impulse el polígono de Las Quemadas

La portavoz del grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, ha lamentado la "falta de avances reales en la mejora de infraestructuras y servicios" del polígono industrial Las Quemadas, pese a que en noviembre del pasado año se aprobó una moción de su partido con el voto favorable del Partido Popular, en la que se reclamaban actuaciones concretas para "dignificar este enclave estratégico para la economía cordobesa".

Badanelli ha señalado que “aunque hace solo unos días se aprobó la primera fase para conectar el polígono con la autovía A-4, lo que supone un primer paso importante, seguimos esperando que el resto de las actuaciones pactadas se aborden con la rapidez que merecen los cientos de empresas y trabajadores que dependen de este parque empresarial”.

Vox recuerda que la moción incluía, además de la conexión viaria, mejoras en la iluminación y la seguridad, un plan periódico de limpieza de zonas verdes, la inclusión del circuito natural Las Quemadas en la red de instalaciones del Imdeco, así como la cesión de parcelas de Sepes para su aprovechamiento empresarial.

“El PP votó a favor de nuestras propuestas y se comprometió a reflejarlas en los presupuestos de 2025, pero hasta ahora lo único tangible son anuncios y trámites iniciales. Las empresas necesitan hechos, no promesas eternas”, ha denunciado la portavoz.

Badanelli ha insistido en que Las Quemadas es" uno de los motores económicos de Córdoba y no puede seguir sufriendo problemas crónicos de limpieza, inseguridad y falta de mantenimiento". “Cada día que se pierde es un día que resta competitividad al polígono, desanima la inversión y perjudica el empleo local. Desde Vox vamos a seguir exigiendo que los plazos se cumplan y que el gobierno municipal actúe ya en lo que es urgente”, ha concluido.