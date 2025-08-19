Hablamos con Daniel Muñoz, jefe de Bomberos Córdoba quien señala que: «En el incendio de la Mezquita-Catedral hubo situaciones críticas y de dificultad por el edificio y la accesibilidad». La Junta de Andalucía ha confirmado una nueva muerte por calor en Córdoba, la quinta en lo que va de verano. Se trata de una mujer de 75 años que perdió la vida el pasado sábado en Belmez. Por último, se han lanzado dos líneas de ayudas para la financiación de 43 cursos de Formación Profesional relacionados con la Base Logística del Ejército.

Heridos dos jóvenes tras el choque de una moto y un coche en la carretera de Palma del Río

Un incendio en un centro de menores de Córdoba moviliza a los bomberos

