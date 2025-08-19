La actualidad del martes 19 de agosto

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Una entrevista con el jefe de Bomberos de Córdoba, la quinta muerte por la ola de calor en Córdoba y las ayudas para poner en marcha 43 cursos de FP relacionados con la BLET, principales temas de esta tarde de martes

Daniel Muñoz. Jefe del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento

Daniel Muñoz. Jefe del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento / Víctor Castro

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Hablamos con Daniel Muñoz, jefe de Bomberos Córdoba quien señala que: «En el incendio de la Mezquita-Catedral hubo situaciones críticas y de dificultad por el edificio y la accesibilidad». La Junta de Andalucía ha confirmado una nueva muerte por calor en Córdoba, la quinta en lo que va de verano. Se trata de una mujer de 75 años que perdió la vida el pasado sábado en Belmez. Por último, se han lanzado dos líneas de ayudas para la financiación de 43 cursos de Formación Profesional relacionados con la Base Logística del Ejército.

