Una entrevista con el jefe de Bomberos de Córdoba, la quinta muerte por la ola de calor en Córdoba y las ayudas para poner en marcha 43 cursos de FP relacionados con la BLET, principales temas de esta tarde de martes
Hablamos con Daniel Muñoz, jefe de Bomberos Córdoba quien señala que: «En el incendio de la Mezquita-Catedral hubo situaciones críticas y de dificultad por el edificio y la accesibilidad». La Junta de Andalucía ha confirmado una nueva muerte por calor en Córdoba, la quinta en lo que va de verano. Se trata de una mujer de 75 años que perdió la vida el pasado sábado en Belmez. Por último, se han lanzado dos líneas de ayudas para la financiación de 43 cursos de Formación Profesional relacionados con la Base Logística del Ejército.
- «En el incendio de la Mezquita-Catedral hubo situaciones críticas y de dificultad por el edificio y la accesibilidad»
- La Junta confirma un nuevo fallecimiento por golpe de calor en Córdoba y ya son cinco
- La Junta lanza la primera convocatoria de 43 cursos para formar al personal de la la Base Logística del Ejército
Heridos dos jóvenes tras el choque de una moto y un coche en la carretera de Palma del Río
Un incendio en un centro de menores de Córdoba moviliza a los bomberos
- El Ayuntamiento agilizará los trámites para el traslado de enseres de la Mezquita-Catedral
- El Plan Asfalto desarrollará 23 obras en septiembre y otras tantas en octubre y reducirá la contaminación
- Córdoba alcanza nuevo récord de exportaciones con 1.814 millones de euros y un crecimiento del 9,1%
- El Zoo de Córdoba acoge 15 pollos de flamenco a los que se ayudará a "andar" antes de su puesta en libertad
- Cruz Roja atiende durante la ola de calor a más de 340 mayores en Córdoba
- Dos plantas del Edificio Palenque de Priego albergarán las sedes de la Cátedra Intergeneracional y la Escuela de Adultos
- El Ayuntamiento de Lucena prepara un «paquete importante» de plazas para reforzar los aparcamientos disuasorios
- Sánchez anuncia que declarará zona catastrófica las áreas calcinadas por los incendios
- El Gobierno se prepara para aprobar en septiembre la quita de la deuda de Cataluña, extensible a todas las autonomías
- El Gobierno se declara "indignado" por la nueva imputación del juez Peinado a Begoña Gómez: "El tiempo hará justicia"
