La actualidad del martes 19 de agosto
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La derrota del Córdoba CF en su estreno liguero, el registro de más de un incendio diario en Córdoba desde junio y la densa nube de humo que cubrió ayer la provincia, principales asuntos de hoy
No empezó bien la temporada el Córdoba CF, que perdió 2-1 frente al Sporting de Gijón. Los ya habituales problemas en defensa condenaron a un conjunto que se adelantó en el marcador. Mientras España lucha contra las llamas, la situación no varía demasiado en Córdoba y, desde el pasado mes de junio, se registra una media de más de un incendio al día en la provincia. Un fuego fuera de Andalucía, concretamente en Jarilla (Cáceres), dejó ayer una intensa nube de humo en la capital y buena parte de la provincia, especialmente en el norte. El 112 recibió más de un centenar de llamadas en poco más de una hora.
- Otras caras, el mismo Córdoba CF (2-1)
- Córdoba registra una media de más de un incendio al día desde el mes de junio
- El humo del incendio de Jarilla cubre Córdoba y obliga a extremar precauciones en el norte de la provincia
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- El sistema Viogén controla a 516 maltratadores con más de una víctima en Córdoba
- La Policía Nacional busca a un hombre desaparecido en Córdoba desde este domingo
- La ola de calor acaba y las temperaturas máximas bajarán entre tres y cinco grados en Córdoba
- Bellido afea al PSOE de hacerse eco de informaciones "equivocadas" sobre la Mezquita-Catedral y defiende trabajar "entre todos"
- El transporte metropolitano de Córdoba supera los 2,6 millones de viajeros en seis meses
- El Plan Asfalto, que actuará en 53 calles hasta octubre, empieza en La Victoria
Provincia
- El Infoca sigue sin extinguir el fuego de Villanueva del Rey, que arde bajo tierra y amenaza con reactivarse
- Adjudicado tras ocho meses el contrato de ayuda a domicilio de Lucena
- Comienzan las obras de rehabilitación interior del edificio de El Parador en Montilla
Deportes
- Álex Sala, Carlos Isaac y Fomeyem, entre los mejores en el partido frente al Sporting de Gijón
- Iván Ania, tras la derrota ante el Sporting: "Creo que hicimos lo suficiente como para ganar el partido"
Campo
Incendios en España
- Última hora de los incendios en España | Los incendios que arrasan España han desalojado 31.000 evacuados y han recibido una histórica ayuda internacional
- Testimonio de una mujer desalojada por los incendios de León: "El aire era irrespirable, nos picaban los ojos y veías volar ceniza"
Internacional
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El pueblo de Córdoba que llegó a ser capital de provincia y desafió al Califato
- Los maquinistas exigen reducir la velocidad del AVE en Córdoba: 'los trenes pegan muchos botes
- La Policía Local de Córdoba interpone 51 denuncias hasta junio por intrusismo en el sector del taxi
- Un chapuzón en la piscina sin hacer check-in en hoteles de Córdoba
- Estos son los centros comerciales y supermercados que abren en Córdoba este festivo de La Asunción
- La huella urbana de Rafael De La-Hoz en Córdoba, a pie de calle
- El Infoca y los bomberos de Córdoba extinguen el incendio de la carretera de Trassierra
- Cuatro viviendas afectadas y seis desalojadas por un incendio en la zona del Brillante