La actualidad del martes 19 de agosto

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La derrota del Córdoba CF en su estreno liguero, el registro de más de un incendio diario en Córdoba desde junio y la densa nube de humo que cubrió ayer la provincia, principales asuntos de hoy

Sergi Guardiola persigue el balón tras Queipo, este lunes, en El Molinón-Enrique Castro 'Quini'.

Sergi Guardiola persigue el balón tras Queipo, este lunes, en El Molinón-Enrique Castro 'Quini'. / LOF

Diario CÓRDOBA

No empezó bien la temporada el Córdoba CF, que perdió 2-1 frente al Sporting de Gijón. Los ya habituales problemas en defensa condenaron a un conjunto que se adelantó en el marcador. Mientras España lucha contra las llamas, la situación no varía demasiado en Córdoba y, desde el pasado mes de junio, se registra una media de más de un incendio al día en la provincia. Un fuego fuera de Andalucía, concretamente en Jarilla (Cáceres), dejó ayer una intensa nube de humo en la capital y buena parte de la provincia, especialmente en el norte. El 112 recibió más de un centenar de llamadas en poco más de una hora.

