El Plan Asfalto desarrollará 23 obras en septiembre en Córdoba y otras tantas en octubre

El Plan Asfalto, iniciado estos días en Córdoba con objeto de mejorar el pavimento de las calles de la ciudad, desarrollará siete actuaciones en agosto; 23 en septiembre y otras tantas el próximo mes de octubre, cuando concluirá, previsiblemente, la primera fase.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el concejal de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, han presentado este martes los trabajos, recordando que se trata de la actuación más ambiciosa desarrollada hasta el momento en la ciudad. "En este mandato, se cuadruplicará (la intervención de) el mandato que más hizo, que fue el de José Antonio Nieto, que hizo tres millones de euros. Este mandato van a ser casi 11. Eso puede dar una pista de lo abandonado que estaba", ha explicado el alcalde.

Entre otras ideas, el regidor municipal ha hecho hincapié en la mejora medioambiental que se consigue con el proyecto. "El asfalto que vamos a poner hará que el rodamiento, el rozamiento de los neumáticos, disminuya y eso hará que disminuyan también los gases que se emiten a nuestro aire. Se puede estimar entre un 1% y un 3% la reducción de la contaminación en la ciudad gracias a esta actuación".

Asimismo, ha señalado que en avenidas como el paseo de La Victoria se usará un material, el asfalto fonoabsorbente, "que hace que la principal contaminación acústica que tiene la ciudad, que es el tráfico rodado, se vea mejorada. Absorbe parte de ese ruido. Por otra parte, está hecho con material reciclado, en este caso caucho que sale de los propios neumáticos", ha precisado.

Trabajos del Plan Asfalto en La Victoria. / Noemí Caballero

Inicio en La Victoria

El Plan Asfalto comenzó ayer lunes y durante el mes de agosto se han programado siete intervenciones. Los días 18, 19 y 20, las máquinas trabajan en el paseo de La Victoria. El 21 de agosto comenzará el asfaltado en el paso de Poeta Ibn Zaydun y en la avenida de América. El 25 de agosto, la actuación llegará a la Glorieta Ibn Zaydun, y el día 27, a Vía Augusta. El 29 de agosto, el plan se ejecutará en las calles Pintor Núñez Obrero y San Vicente de Paúl.

El proyecto se ha dividido en tres fases y cuenta con una inversión de 11,3 millones de euros. El objetivo es renovar el asfaltado de 191 calles de Córdoba con unas obras que se prolongarán durante tres años.