«En el incendio de la Mezquita-Catedral hubo situaciones críticas y de dificultad por el edificio y la accesibilidad»

-¿Cómo fue el momento de la llamada informando que había fuego en la Mezquita-Catedral?

-Recibimos la llamada del personal de seguridad de la Mezquita en torno a las 21.10 y la primera información que nos trasladan es que se trataba de un incendio en una zona de las capillas, con acceso por Puerta de Santa Catalina. Automáticamente, nosotros establecimos nuestro protocolo de actuación, en el que se activan los dos parques, tanto el Parque Central como El Granadal, con las dotaciones completas. Desde el Parque Central tenemos una capacidad de respuesta a la Mezquita de en torno a tres minutos y al llegar automáticamente se pusieron a disposición del personal de seguridad y a realizar los trabajos. Yo en esos momentos no me encontraba en el parque, pero automáticamente me activaron desde la Central de Comunicaciones y en diez minutos me equipé y me trasladé también a la zona.

-¿Se trata igual cualquier tipo de incendio?

-Nosotros por nuestro trabajo y nuestra experiencia profesional estamos acostumbrados a muchos tipos de incendios, pero sí te puedo decir que todos los incendios no se tratan igual. No es lo mismo un incendio de contenedor, dependiendo de las circunstancias, si hay personas afectadas, si hay mobiliarios o si hay vehículos. En este caso, como era la Mezquita, el nivel de estrés y de tensión crece exponencialmente. En los primeros momentos, una vez que se llega a la intervención, tenemos un momento de choque, un momento en que el ser humano responde ante estas situaciones de emergencia con un choque, que nosotros ya lo tenemos muy trabajado y dura segundos y cuando ya tenemos la mente fría empezamos a trabajar y a tomar decisiones. El tener todo muy protocolarizado también nos facilita ese trabajo.

-¿Qué dificultades tuvieron al entrar?

-La dificultad en primer lugar era que a nuestra llegada el incendio estaba completamente desarrollado, entonces todos nuestros esfuerzos fueron establecer dos equipos de trabajo, uno en el interior, para llegar al origen de las llamas y conseguir la extinción y la ventilación de la estancia, y otro en planta cubierta para limitar y evitar la propagación al resto de la capilla y de la cubierta de la Mezquita, una estructura de madera que está completamente ligada y unida, entonces la mayor dificultad fue el acceso a esa estructura para poder llegar de forma directa y extinguir ese incendio. Todo esto unido también a que la Mezquita cuenta con un sistema de circuito, una especie de columna seca, que nos facilitó la intervención porque pudimos conectar nuestros equipos para que el agua llegara directamente a las cubiertas.

-¿Cómo os sentisteis en ese momento?

-Fue una situación de estrés, de tensión, sobre todo por el valor del edificio, por la responsabilidad que teníamos en nuestras manos. El trabajo de los compañeros fue excelente, todo el mundo allí dio el do de pecho, fue un trabajo en el que se dejó la piel, no solo el servicio de bomberos, los compañeros de mantenimiento del Cabildo fueron fundamentales, con la Policía Nacional, Policía Local y Protección Civil. Hubo situaciones críticas, hubo dificultades por el edificio, por la accesibilidad, pero trabajamos de forma coordinada y de forma segura. Aunque eran en torno a las 21.15 horas, en Córdoba hacía muchísimo calor y los equipos que llevamos son pesados, las temperaturas en el interior y en el exterior eran altas, entonces un compañero sufrió un golpe de calor, pero fue atendido por los sanitarios de forma preventiva y en ningún caso hubo que hacer un traslado. De hecho, él se encontraba bien, descansó y de forma voluntaria, además con toda la seguridad, volvió a la zona de trabajo.

"No podemos centrarnos solo en apagar el fuego y olvidarnos del patrimonio"

-¿Hubo alguna zona de especial dificultad para apagar el fuego?

-Los cascos históricos de las ciudades ya tienen dificultad de acceso, en el año 2021 ya adquirimos una serie de vehículos de reducidas dimensiones para entrar al casco histórico, y están ya adaptados a unos sistemas más modernos que nos permiten una maniobrabilidad y una capacidad de extinción en reducidas dimensiones. La dificultad por el interior fue relativamente sencilla, porque a través de la puerta Santa Catalina pudimos entrar, pero en las cubiertas sí tuvimos mayor dificultad porque tenemos que hacerlo a través de nuestro vehículo de altura. Dentro de la Mezquita hay una zona de acceso a las cubiertas que nosotros conocíamos perfectamente, pero el moverse por la cubierta no es sencillo, tiene una especie de camino donde no hay riesgo estructural que ya conocíamos y sabíamos por dónde poder movernos en las distintas capillas.

-Es la importancia de hacer esos simulacros y tener un plan…

-Sí, de hecho yo estoy totalmente convencido de que el éxito de la intervención ha sido por el trabajo de previsión y de prevención que se ha hecho. Nosotros tenemos muy buena relación con el Cabildo, de hecho toda nuestra plantilla, todo el servicio de bomberos de aquí del Ayuntamiento de Córdoba, ha pasado por la instalación de la Mezquita, conoce el edificio y las cubiertas, incluso hemos visto zonas que no están abiertas al público y el personal que se incorpora de nuevo ingreso también. Entonces, a pesar de que teníamos una situación de estrés y de tensión, al tener protocolizado todo la toma de decisiones es más sencilla. En el momento en que nosotros detectamos, hicimos esa visualización de dónde estaba el incendio, perfectamente teníamos claras las tácticas de intervención, tanto en el interior como en el exterior.

El incendio de la Mezquita-Catedral de Córdoba desde dentro; así fue la intervención de los bomberos / Diario CÓRDOBA

-¿Existe algún tipo de medidas que se puedan tomar para proteger el patrimonio o la prioridad es apagar el fuego y luego se ven los daños?

-Hay que tenerlo todo en cuenta. No puedes centrarte en una cosa y olvidar completamente la otra. De hecho, nosotros allí en la capilla de la Asunción retiramos uno de los tapices que tenían cierto valor y lo hicimos de forma simultánea. Es decir, en este tipo de intervenciones en el que hay en juego el patrimonio se tiene que tener en cuenta la extinción, la ventilación porque los humos y los gases dañan las obras de arte y dependiendo de dónde se utilicen las vías de evacuación ese humo puede estar dañando otra serie de bienes. Evidentemente, nos centramos en la extinción y en la ventilación, pero a la misma vez existe un plan de salvaguarda en el que se da una prioridad a los valores que hay dentro de la Mezquita en función del riesgo que existe.

-¿Se necesitan equipos o técnicas más modernas o especiales para actuar en estos casos?

-Sí, los equipos que utilizamos son los equipos de respiración autónoma. En este caso lo que nos permite es una atmósfera completamente exenta de las contaminantes que se producen en el incendio y por las características del fuego y por la carga térmica, utilizamos un caudal mayor, en este caso una manguera de diámetro 45 milímetros. Una herramienta fundamental en esta intervención fue la cámara térmica, que nos permitía ver las temperaturas a las que se encontraban las vigas de madera, el distinto material, para nosotros poder confirmar que ese incendio ya no estaba activo. Este tipo de propagaciones se puede pasar de una viga a otra y estas herramientas son fundamentales y todos esos equipos los tiene el servicio.

Los incendios en los monumentos van a seguir sucediendo, pero hay que reducir la posibilidad

-¿Fue la madera lo que avivó las llamas?

-La madera produce una capa carbonizada en el exterior, que la protege del interior, de hecho la parte interior de la viga se mantiene intacta y esta capa protege, el problema en este tipo de estructuras es que al reducirse la sección de la viga pierde esa resistencia. Eso fue uno de los motivos, junto con el peso del agua, que originó el colapso de una de las capillas.

-Aunque es la Policía Nacional la que se está encargando de esa investigación, ¿vosotros podéis intuir cuáles han podido ser las causas?

-Con la Policía Científica la coordinación es absoluta, no sólo en el incendio de la Mezquita, sino que trabajamos habitualmente en los distintos incendios que suceden. Ya nos pidieron impresiones de nuestras primeras intervenciones y de lo que vimos allí. Es verdad que nosotros, una vez que llegamos al incendio, sí podemos determinar dónde está el origen, pero el establecer la causa ya conlleva un proceso de investigación mucho más exhaustivo. Es cierto que donde se originó era en una de las capillas en la que se utilizaba el almacén, eso está ahí, pero para determinar una causa concreta se necesita un proceso de investigación mucho más desarrollado, que en este caso lo lleva la Policía Científica.

-¿Los monumentos de Córdoba están bien protegidos?

-Las instalaciones de protección contra incendios dependen del tipo de edificio. En la Mezquita, por ejemplo, se están dando muchos avances y es un edificio muy seguro donde hay muchísimos medios novedosos de extinción. En el archivo hay un sistema automático de extinción por gas para que la deficiencia de oxígeno extinga completamente el incendio y se protejan los documentos. Ha comentado también el Cabildo que están proyectando ya un sistema de extinción por agua nebulizada en la Capilla Mayor, que sería una de las zonas donde más dificultad tenemos para llegar y también por la altura. Dependiendo del tipo de edificio se tiene un determinado tipo de protección contra incendios. Se utiliza gas, polvo o agua en función del bien que hay que proteger. A nosotros nos facilita mucho en caso de una intervención el conocer el edificio, el saber movernos, dónde están las zonas de riesgo, dónde tienen los medios de extinción, contactar con el personal de seguridad, entonces previamente se hace un trabajo de prevención, pero siempre dentro de nuestras posibilidades, porque también tenemos que atender nuestro día a día y las plantillas son limitadas.

Bomberos el día después del incendio de la Mezquita Catedral. / A. J. GONZÁLEZ

-¿Qué se puede reforzar en la seguridad de los bienes patrimoniales?

-No es un único factor. Hay principios fundamentales en las intervenciones con patrimonio, que son la previsión y la prevención. El plan de autoprotección es fundamental porque es la primera respuesta que se da del personal propio que está en la instalación, esa primera información, esa atención a los medios externos. Luego hay un punto fundamental, que es ese plan de salvaguarda y la fase de recuperación. Los incendios han sucedido en los monumentos a lo largo de la historia, y además muy llamativos, y van a seguir sucediendo porque siempre hay posibilidad de que se produzca un incendio por un cortocircuito, por cualquier cuestión externa, por un riesgo natural o un riesgo antrópico. Lo que sí hay que tener claro es que hay que reducir al máximo las probabilidades y que la capacidad de respuesta sea buena para limitar los daños.

-¿Qué enseñanza os deja esta experiencia?

-De todas las intervenciones aprendemos y después de cada una hacemos un análisis en el que ponemos en valor tanto los aspectos positivos como los negativos para poder mejorar en nuestras intervenciones. Tenemos detalles que pulir, pero estamos muy satisfechos con el resultado y el trabajo que se ha conseguido. Lo que sí queremos transmitir es el agradecimiento a todas las personas, las muestras de apoyo, de cariño, los mensajes que hemos recibido de todos los cordobeses, de todas las ciudades de Andalucía, de España, incluso compañeros a nivel internacional que han contactado con nosotros.

-Entre esas tantas muestras está esa propuesta como Medalla de la Ciudad…

-Estamos muy orgullosos y muy felices porque se ponga en valor nuestro trabajo, el de todos los compañeros, porque fue un trabajo exquisito por parte del personal que estaba de guardia y por el que vino a reforzar tanto la intervención como ambos parques. Estamos súper orgullosos de esta propuesta y muy felices por el reconocimiento.

-Tenemos ahora mismo en España una ola de incendios, ¿Os habéis puesto a disposición de otras comunidades para ayudar?

-En Córdoba siempre hemos mostrado nuestro apoyo a las víctimas que se han visto afectadas por distintos siniestros. Es cierto que ahora nosotros tenemos un momento complicado porque el verano está siendo bastante duro, entonces la plantilla la tenemos bastante mermada. Llevamos nosotros también un año en inundaciones, el apagón, el incendio del vertedero, de asentamientos, de la sierra, pero si tenemos posibilidad ofreceremos nuestro apoyo como lo hemos hecho habitualmente, pero en este momento tanto por los medios móviles como personales es una situación difícil.

