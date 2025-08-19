Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, martes 19 de agosto de 2025
Espectáculo
‘En busca del Ratón Pérez’
Dentro del programa Raíces en el Jardín, tendrá lugar el espectáculo familiar En busca del ratón Pérez. Aforo limitado.
CÓRDOBA. Real Jardín Botánico.
Avda. de Linneo, s/n.
22.00 horas.
Exposición
Continúa ‘señales’, de Salvador Morera
El Centro de Arte Rafael Botí acoge la exposición Señales hasta el próximo 15 de septiembre.
CÓRDOBA. Centro de Arte Rafael Botí.
Manríquez, 5.
De 09.00 a 15.00 horas.
Muestra
Sigue ‘un toque de transversalidad’
Hasta el próximo día 21 de septiembre se podrá visitar Un toque de transversalidad, de José María Baez. Reúne cincuenta y tres obras realizadas mayoritariamente en óleo sobre papel recortado y pegado, aunque intercaladas por algunos trabajos tridimensionales y papeles de épocas anteriores. Entrada libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Sala Vimcorsa.
Ángel de Saavedra, 9.
De 10.30 a 13.30 y de 18.00 a 21.00 horas.
