Sucesos
Heridos dos jóvenes tras el choque de una moto y un coche en la carretera de Palma del Río
Los menores, de 17 y 15 años, fueron evacuados el hospital Reina Sofía
Dos menores han resultado heridos tras un choque de dos vehículos, un coche y una moto, que se produjo la noche de este lunes en la carretera de Palma del Río, según han informado fuentes del servicio de Emergencias 112. Los dos jóvenes, un chico de 17 años y una chica de 15, fueron trasladados al hospital Reina Sofía de Córdoba.
Según detalla el 112, el accidente se produjo sobre las 23.00 horas. Poco después el servicio recibió una llamada que alertaba de una colisión de dos vehículos en la A-431, la carretera de Palma del Río, cerca del centro comercial Los Patios de Azahara.
Emergencias activó rápidamente a la Policía Local y los servicios sanitarios que evacuaron a los dos jóvenes al hospital Reina Sofía tras atenderlos en el lugar. Por el momento, no ha trascendido información del estado de las víctimas del siniestro.
