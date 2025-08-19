Familiares y voluntarios buscan a Enrique Barona en las márgenes del Guadalquivir

Unas cincuenta personas están participando este martes en la batida organizada para intentar localizar a Enrique Barona, el hombre que desapareció el pasado domingo por la noche en Córdoba.

Según ha explicado a este periódico Francisco, el hermano del desaparecido, la búsqueda, que ha empezado a las seis de la tarde en la plaza de Andalucía, se ha organizado en distintos grupos repartidos por las dos orillas del río Guadalquivir, cada una de ellas coordinada por un bombero forestal, que además cuentan con una perra especializada en la búsqueda de personas.

La zona que en la que se está buscando va desde Cruz de Juárez hasta el puente de Ibn Firnás por ambos lados del cauce. Además, un par de coches están haciendo también una búsqueda por la zona urbana del mismo tramo. Según ha explicado el familiar, en esta batida, que se prolongará hasta las nueve de la noche, participan además de los bomberos forestales, personal de Protección Civil, familiares y amigos.

Participantes en la batida para buscar a Enrique Barona. / CÓRDOBA

Por su parte, la Policía Nacional informó a este periódico en la tarde del lunes de que apenas se presentó la denuncia por la desaparición se puso en marcha el mecanismo de búsqueda.

Imagen difundida por la familia de Enrique Barona. / CÓRDOBA

Enrique Barona falta de la residencia donde estaba interno desde la hora de la cena del domingo. Sus familiares han indicado que va sin documentación y sin la medicación que necesita. En cuanto a sus datos personales recuerdan que mide 1,67 metros es de complexión delgada, tiene el pelo canoso y los ojos oscuros. En el momento de su desaparición vestía camisa de cuadros azules y blancos y un pantalón corto, además de zapatillas deportivas.