Obituario
Los fallecidos en Córdoba el martes 19 de agosto
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este miércoles, 20 de agosto, están previstas las siguientes inhumaciones:
Encarnación Guzmán Fernández
La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de San Rafael
