Obituario

Los fallecidos en Córdoba el martes 19 de agosto

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este miércoles, 20 de agosto, están previstas las siguientes inhumaciones:

Encarnación Guzmán Fernández

La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de San Rafael

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El pueblo de Córdoba que llegó a ser capital de provincia y desafió al Califato
  2. La Policía Local de Córdoba interpone 51 denuncias hasta junio por intrusismo en el sector del taxi
  3. Un chapuzón en la piscina sin hacer check-in en hoteles de Córdoba
  4. Estos son los centros comerciales y supermercados que abren en Córdoba este festivo de La Asunción
  5. La huella urbana de Rafael De La-Hoz en Córdoba, a pie de calle
  6. Laura Luque, gerente de Sercolu: «Tenía todas las papeletas para que no me fuera bien, pero fui ganando la confianza del equipo»
  7. Los maquinistas exigen reducir la velocidad del AVE en Córdoba: 'los trenes pegan muchos botes
  8. El Infoca y los bomberos de Córdoba extinguen el incendio de la carretera de Trassierra

Los fallecidos en Córdoba el martes 19 de agosto

Los fallecidos en Córdoba el martes 19 de agosto

Hallado el cuerpo sin vida del hombre desaparecido en Córdoba el pasado domingo

Hallado el cuerpo sin vida del hombre desaparecido en Córdoba el pasado domingo

El responsable de seguridad de la Mezquita-Catedral: «Un 4x4 entró para retirar las baterías que generaban el humo que impedía trabajar a los bomberos»

El responsable de seguridad de la Mezquita-Catedral: «Un 4x4 entró para retirar las baterías que generaban el humo que impedía trabajar a los bomberos»

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Adjudicadas las obras para dos nuevos parques cardiosaludables en Arroyo del Moro y Levante

Adjudicadas las obras para dos nuevos parques cardiosaludables en Arroyo del Moro y Levante

Daniel Muñoz, jefe de Bomberos Córdoba: «En el incendio de la Mezquita-Catedral hubo situaciones críticas y de dificultad por el edificio y la accesibilidad»

Daniel Muñoz, jefe de Bomberos Córdoba: «En el incendio de la Mezquita-Catedral hubo situaciones críticas y de dificultad por el edificio y la accesibilidad»

Vox Córdoba exige al PP que "cumpla con los compromisos" e impulse el polígono de Las Quemadas

Vox Córdoba exige al PP que "cumpla con los compromisos" e impulse el polígono de Las Quemadas

El Plan Asfalto desarrollará 23 obras en septiembre en Córdoba y otras tantas en octubre

El Plan Asfalto desarrollará 23 obras en septiembre en Córdoba y otras tantas en octubre
Tracking Pixel Contents