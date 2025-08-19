Córdoba alcanza nuevo récord de exportaciones con 1.814 millones de euros y un crecimiento del 9,1%

Las exportaciones cordobesas han alcanzado en el primer semestre de 2025 un nuevo récord histórico al sumar 1.814 millones de euros, con un crecimiento del 9,1% respecto al mismo periodo del año anterior. Córdoba se sitúa así como la quinta provincia exportadora de Andalucía, con el 8,5% del total, y obtiene la tercera mejor balanza comercial (superávit de 506 millones de euros) y la segunda mejor tasa de cobertura de la comunidad, con un 139%.

“Córdoba continúa consolidando una sólida trayectoria de exportaciones gracias a una cartera diversificada y productos con alta demanda internacional. El récord histórico de ventas en el primer semestre confirma el dinamismo de la economía provincial y su capacidad competitiva, especialmente en sectores como el cobre y sus manufacturas o el aceite de oliva.”, ha destacado el delegado territorial de Economía, Agustín López.

Además, “en 2024 fuimos la segunda provincia exportadora de aceite de oliva, no sólo de Andalucía sino de todo el territorio nacional, un capítulo que alcanzó los 896 millones de euros con cifras de récord histórico” subrayó.

Sectores y productos destacados

En este periodo, nueve de los diez primeros capítulos exportadores de la provincia han crecido, siete de ellos con cifras de récord. Lidera las ventas el capítulo de cobre y sus manufacturas, con 580 millones de euros (32% del total), seguido por el aceite de oliva, que alcanza los 452 millones de euros (24,9%) dentro del capítulo de grasas y aceites, con un alza del 4,7% y récord de volumen exportado (+91% en toneladas).

En tercera posición se encuentran las máquinas y aparatos mecánicos, con 95 millones (5,3%) y un crecimiento del 8,3%; seguidas de las preparaciones de hortalizas y frutas, con 74 millones (4,1%) y un ligero avance del 0,7%, y las hortalizas frescas, que alcanzan 58 millones (3,2%) con un crecimiento del 17,1% y su mejor registro histórico. Destacan también las piedras y metales preciosos (52 millones, +18,4%), las frutas frescas (50 millones, +40%, la mayor subida del Top 10), los plásticos y sus manufacturas (46 millones, +7,7%) y las manufacturas de hierro y acero (31 millones, +17,9%).

Diversificación de mercados

Los productos cordobeses llegaron en este semestre a 149 destinos internacionales, con crecimiento en 7 de los 10 principales mercados. Lidera Italia, con 452 millones (24,9% del total) y un fuerte aumento del 26,1%, seguida de Portugal (275 millones, -2,7%) y Francia (210 millones, +11,9%). Marruecos ocupa la cuarta posición con 173 millones (+1,8%), seguido de Estados Unidos (150 millones, -14,4%), Alemania (69 millones, +2,5%), Polonia (52 millones, +31%), Canadá (35 millones, +70%), México (35 millones, -1,8%) y Países Bajos (29,8 millones, +14,8%).

Agustín López ha animado a las empresas cordobesas a emplear los servicios de apoyo a la internacionalización de Andalucía Trade, “como hicieron en 2024 un total de 388 compañías de la provincia, un 12% más que en 2023 y que representan el 64% de las exportadoras regulares de Córdoba”.