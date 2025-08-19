Sucesos
Un incendio en un centro de menores de Córdoba moviliza a los bomberos
El fuego se originó en el compresor de un aire acondicionado y no dejó heridos
Los bomberos de Córdoba han acudido la noche de este lunes a apagar un incendio que se originó en un aire acondicionado del centro de menores tutelados Don Bosco, de los Salesianos, han informado este periódico fuentes del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de Córdoba. El incidente, afortunadamente, se solventó sin heridos.
Según han detallado los bomberos, sobre las 23.30 horas de ayer recibieron una llamada que alertaba de un fuego en el compresor de un aire acondicionado del centro de menores Don Bosco. Rápidamente, acudieron a apagar las llamas que, afortunadamente, se pudieron extinguir rápidamente. El incendio no provocó heridos ni dañó las instalaciones de los Salesianos, aunque causó revuelo y temor en la zona.
Por el momento, se desconocen las causas del siniestro.
