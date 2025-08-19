El alcalde de Córdoba: "El futuro pasa por terminar el traslado de enseres que quedan dentro de la Catedral"

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha afirmado este martes, en referencia a la conservación de la Mezquita-Catedral, que "el futuro pasa" por seguir mejorando los sistemas antiincendios del monumento y por el traslado de máquinas y enseres que hasta el momento han sido almacenados en el interior del templo, Patrimonio de la Humanidad.

Desde un primer momento se ha barajado la posibilidad de que el fuego que afectó al edificio el pasado 8 de agosto se originase en la batería de una barredora eléctrica. La Policía Nacional, por el momento, no ha concluido su informe sobre las causas del siniestro, por lo que continúa siendo desconocido.

A preguntas de los periodistas, José María Bellido ha señalado hoy que "el futuro pasa, en primer lugar y como está haciendo el Cabildo, por seguir mejorando sus sistemas contraincendios. Y luego, como tenían ya previsto en el plan director y en el plan de autoprotección, terminar el traslado de todos esos enseres y almacenajes que quedaban dentro de la Catedral".

"Era un riesgo que se consideraba residual"

En su opinión, "es evidente que era un riesgo que se consideraba residual, pero un riesgo que ha llegado y se ha producido. Por lo cual, ahora lo que toca es, en esos locales que tenían ya adquiridos en la calle Encarnación y en las inmediaciones, pues terminar de hacer esos traslados".

El alcalde ha afirmado que el Ayuntamiento de Córdoba colaborará "en todo lo posible, agilizando licencias y permisos de movilidad, y cortes de calle en lo que sea necesario".