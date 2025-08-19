Adjudicadas las obras para dos nuevos parques cardiosaludables en las zonas verdes de Arroyo del Moro y Levante

La Delegación de Mayores del Ayuntamiento de Córdoba ha adjudicado las obras para la instalación de dos nuevos parques cardiosaludables para potenciar la actividad física y la salud al aire libre de las personas de la tercera edad en las zonas verdes de la ciudad. Los trabajos se han adjudicado por 14.384,48 euros a la empresa Crous Expert S.L. que, según el decreto de adjudicación, cuenta con un mes para el inicio de los trabajos.

Estos dos nuevos parques estarán ubicados entre las calles Isla Hierro, Isla Fuerteventura, Isla Formentera y Cantábrico, en Arroyo del Moro, el primero de ellos, y en el emplazamiento de la calle Montellano, en el barrio de Levante, el segundo. La actuación consistirá en el acondicionamiento de los terrenos, la señalización con carteles y el suministro e instalación de elementos cardiosaludables que permitan la estimulación de diferentes grupos musculares, como los brazos y las piernas.

Para la teniente de alcalde y delegada de Mayores, Eva Contador, “promocionar un estilo de vida saludable es una de las tareas más importantes de nuestra delegación. Estos dos nuevos parques biosaludables eran muy demandados por los mayores de ambos barrios y se suman a los tres que ya hemos instalado, pero no serán los últimos, porque hemos detectado que, además de ayudar a cuidar la salud y la calidad de vida de nuestros mayores, también favorecen la concilización familiar, teniendo en cuenta que abuelos y nietos comparten espacio en estos lugares”.