La actualidad del lunes 18 de agosto

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El estreno del Córdoba CF en liga, el inicio del Plan Asfalto y la muerte de un hombre por un golpe de calor en La Rambla, principales asuntos de hoy

Obolskii y Theo Zidane, en la expedición del Córdoba CF hacia Asturias.

Obolskii y Theo Zidane, en la expedición del Córdoba CF hacia Asturias. / CCF

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El Córdoba CF disputa desde las 19 horas su primer partido de liga frente al Sporting de Gijón. Los blanquiverdes buscan empezar con buenas sensaciones la temporada. Tras más de 72 horas de lucha contra las llamas, el Infoca sigue sin extinguir el incendio de Villanueva del Rey, que continúa ardiendo bajo tierra y amenaza con reactivarse. Por último, un vecino de 77 años de La Rambla falleció ayer a causa de un golpe de calor mientras paseaba. Es la cuarta víctima por las altas temperaturas en Córdoba en lo que va de verano.

Además, destacamos estas otras noticias:

Sucesos

Córdoba ciudad

Provincia

Deportes

Cultura

Incendios en España

Internacional

TEMAS

  1. El pueblo de Córdoba que llegó a ser capital de provincia y desafió al Califato
  2. Los maquinistas exigen reducir la velocidad del AVE en Córdoba: 'los trenes pegan muchos botes
  3. La Policía Local de Córdoba interpone 51 denuncias hasta junio por intrusismo en el sector del taxi
  4. Un chapuzón en la piscina sin hacer check-in en hoteles de Córdoba
  5. Estos son los centros comerciales y supermercados que abren en Córdoba este festivo de La Asunción
  6. La huella urbana de Rafael De La-Hoz en Córdoba, a pie de calle
  7. El Infoca y los bomberos de Córdoba extinguen el incendio de la carretera de Trassierra
  8. Cuatro viviendas afectadas y seis desalojadas por un incendio en la zona del Brillante

El humo del incendio de Jarilla cubre Córdoba y obliga a extremar precauciones en el norte de la provincia

El humo del incendio de Jarilla cubre Córdoba y obliga a extremar precauciones en el norte de la provincia

La Policía Nacional busca a un hombre desaparecido en Córdoba desde este domingo

La Policía Nacional busca a un hombre desaparecido en Córdoba desde este domingo

La ola de calor acaba y las temperaturas máximas bajarán entre tres y cinco grados en Córdoba

La ola de calor acaba y las temperaturas máximas bajarán entre tres y cinco grados en Córdoba

Bellido afea al PSOE de hacerse eco de informaciones "equivocadas" sobre la Mezquita-Catedral y defiende trabajar "entre todos"

Bellido afea al PSOE de hacerse eco de informaciones "equivocadas" sobre la Mezquita-Catedral y defiende trabajar "entre todos"

El Plan Asfalto, que actuará en 53 calles hasta octubre, empieza en La Victoria

El Plan Asfalto, que actuará en 53 calles hasta octubre, empieza en La Victoria

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Más de 75.000 alumnos de 1º y 2º de Primaria y 4º de ESO estrenará libros este curso en Córdoba

Más de 75.000 alumnos de 1º y 2º de Primaria y 4º de ESO estrenará libros este curso en Córdoba

El Ayuntamiento licita las obras para cambiar las luminarias en varias zonas de Córdoba por 5 millones de euros

El Ayuntamiento licita las obras para cambiar las luminarias en varias zonas de Córdoba por 5 millones de euros
Tracking Pixel Contents