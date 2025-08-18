La actualidad del lunes 18 de agosto
El Córdoba CF disputa desde las 19 horas su primer partido de liga frente al Sporting de Gijón. Los blanquiverdes buscan empezar con buenas sensaciones la temporada. Tras más de 72 horas de lucha contra las llamas, el Infoca sigue sin extinguir el incendio de Villanueva del Rey, que continúa ardiendo bajo tierra y amenaza con reactivarse. Por último, un vecino de 77 años de La Rambla falleció ayer a causa de un golpe de calor mientras paseaba. Es la cuarta víctima por las altas temperaturas en Córdoba en lo que va de verano.
Además, destacamos estas otras noticias:
- La Policía Local rescata a seis jóvenes extraviados en el entorno de los Baños de Popea
- Detenido tras amenazar con un cuchillo a comerciantes en el entorno de la Mezquita-Catedral y herir a un policía
- Detenido tras robar en una nave en el polígono La Torrecilla durante el puente
- Incendio forestal en Villanueva del Rey: "Aquí se han puesto bastantes medios"
- Sale a licitación el transporte de 576 obras de arte del Alcázar de Córdoba
- El Plan Asfalto, que actuará en 53 calles hasta octubre, empieza en La Victoria
- Más de 75.000 de 1º y 2º de Primaria y 4º de ESO estrenará libros este curso en Córdoba
- El plan de control de la población de palomas de Córdoba reduce las quejas vecinales
- El colectivo de autónomas crece un 15% en Córdoba en una década y ya son 19.313
- Comienzan las obras de rehabilitación interior del edificio de El Parador en Montilla
- La Colada se mantiene como la única playa de interior de Andalucía en la que está prohibido el baño
- Última hora de los incendios en España | Los incendios que arrasan España han quemado 200.000 hectáreas en los últimos cuatro días
- Pedro Sánchez visitará este martes las zonas de Extremadura afectadas por el incendio de Jarilla
- Aagesen avanza que Sánchez detallará en septiembre el pacto de Estado contra el cambio climático y advierte al PP que sería "irresponsable" no apoyarlo
- Rodrigo Paz Pereira, ganador de la primera vuelta en Bolivia: un hijo de la vieja política que enarbola la bandera de la renovación
- Israel intenta reclutar soldados en la diáspora para paliar la escasez de efectivos ante su ofensiva inminente en Gaza
