La actualidad del lunes 18 de agosto
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El aumento de las mujeres autónomas en Córdoba; la previa del encuentro entre el Córdoba CF y el Sporting; y la evolución favorable del incendio de Villanueva del Rey destacan en la agenda matutina
El número de mujeres autónomas en Córdoba ha crecido, en una década, un 15% y ya conforman un colectivo de 19.313 miembros. Son ellas quienes impulsan el crecimiento de los trabajadores autónomos. Los hombres apenas han sumado un 3%. Buena parte de la atención está hoy puesta en lo deportivo. El Córdoba CF se estrena en Liga ante el Sporting. Los de Iván Ania visitan El Molinón en busca de los primeros tres puntos de la temporada. Además, el incendio en Villanueva del Rey continúa evolucionando favorablemente, después de ser estabilizado y controlado. Los últimos esfuerzos se centran en la extinción.
- El colectivo de autónomas crece un 15% en Córdoba en una década y ya son 19.313
- El Córdoba CF se estrena ante un rival directo y en un gran escenario
- El Infoca contrala el incendio de Villanueva del Rey, tras alcanzar las 400 hectáreas, y se esfuerza en estinguirlo
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- El plan de control de la población de palomas de Córdoba reduce las quejas vecinales
- Abierto ‘post vacaciones’
- Córdoba incorporará en el examen MIR de 2026 la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias
- Joaquín Reyes, profesor de Ecología de la UCO: «Si no dejas comida, las hormigas se irán a la casa del vecino a buscarla»
- Córdoba roza los 44 grados, y Montoro, junto a La Rambla, rebasa los 45
- Ecologistas en Acción advierte que Córdoba lleva ya 36 días con más de 40 grados este año
Provincia
- Histórica tradición del helado artesanal en Lucena
- El Consistorio de Montilla activa un protocolo ante alertas climáticas
- Desalojan la ermita de El Carpio por un incendio en las inmediaciones
- Las Canteras suma una nueva divisa ganadera a su historia
Cultura
Campo
Incendios en España
- Última hora de los incendios en España | Los incendios forestales activos en Ourense suman 58.500 hectáreas calcinadas
Toros
- El pueblo de Córdoba que llegó a ser capital de provincia y desafió al Califato
- Los maquinistas exigen reducir la velocidad del AVE en Córdoba: 'los trenes pegan muchos botes
- La Policía Local de Córdoba interpone 51 denuncias hasta junio por intrusismo en el sector del taxi
- Un chapuzón en la piscina sin hacer check-in en hoteles de Córdoba
- Estos son los centros comerciales y supermercados que abren en Córdoba este festivo de La Asunción
- La huella urbana de Rafael De La-Hoz en Córdoba, a pie de calle
- El Infoca y los bomberos de Córdoba extinguen el incendio de la carretera de Trassierra
- Cuatro viviendas afectadas y seis desalojadas por un incendio en la zona del Brillante