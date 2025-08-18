El número de mujeres autónomas en Córdoba ha crecido, en una década, un 15% y ya conforman un colectivo de 19.313 miembros. Son ellas quienes impulsan el crecimiento de los trabajadores autónomos. Los hombres apenas han sumado un 3%. Buena parte de la atención está hoy puesta en lo deportivo. El Córdoba CF se estrena en Liga ante el Sporting. Los de Iván Ania visitan El Molinón en busca de los primeros tres puntos de la temporada. Además, el incendio en Villanueva del Rey continúa evolucionando favorablemente, después de ser estabilizado y controlado. Los últimos esfuerzos se centran en la extinción.

