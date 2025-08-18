El transporte metropolitano de Córdoba supera los 2,6 millones de viajeros en seis meses

El transporte público metropolitano de Córdoba sigue batiendo récords y cerró el primer semestre de 2025 con más de 2,6 millones de viajeros (2.651.045), ya que, de hecho, el Consorcio de Transporte Metropolitano de Córdoba experimentó entre enero y junio un crecimiento del 60,63%, el mayor de las nueve áreas metropolitanas andaluzas consorciadas, y mantiene de esta manera la tendencia al alza de 2024.

A este respecto, y según informó ayer la Junta de Andalucía en una nota, la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, señaló que el transporte público metropolitano «sigue haciendo historia con cifras nunca alcanzadas que nos indican que el Gobierno andaluz va en la buena dirección en sus políticas de movilidad».

«Nuestro principal objetivo - prosiguió la consejera- es que cada día sean más los andaluces que usen el transporte público y dejen el vehículo privado», y añadió que este aumento de viajeros responde «a que se ha conseguido recuperar la confianza del usuario, con mejores servicios y medidas para incentivar el uso del transporte público, como las bonificaciones a través de la tarjeta verde y la tarjeta joven del Consorcio».

El fuerte incremento se debe principalmente al crecimiento del uso de la tarjeta en el autobús urbano, que registró 2.239.897 viajes y una sustancial subida del 78,36%.

Por su parte, el autobús metropolitano también ha experimentado un aumento de la demanda, pero en menor medida, con 411.148 viajes, es decir, un 4,21% más.

Un dato a tener en cuenta para valorar estas cifras récord es que en los primeros seis meses de este año ya se ha superado de manera holgada el número de viajeros del Consorcio de Transporte de Córdoba en todo el año 2023, que fue de cerca de 2,4 millones.

Las buenas cifras se traducen también en un mayor número de usuarios en posesión de la tarjeta del Consorcio, que goza de bonificaciones permanentes en los viajes, a los que se les han sumado descuentos adicionales en virtud del Real Decreto 1/2025 de ayudas al transporte público.

Sólo en el último año, de junio de 2024 a junio de 2025, se han emitido 20.446 nuevas tarjetas, hasta llegar a las 124.758 operativas un 19,6% más.