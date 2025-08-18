Una subvención del Ayuntamiento de Córdoba permitirá alimentar a 1.750 niños en Gaza

El Ayuntamiento de Córdoba ha incluido dentro de su partida de actuaciones de emergencia una subvención de 50.000 euros destinada a un convenio con Unicef para la cobertura de necesidades alimentarias de niños en la Franja de Gaza. Según ha informado este lunes la concejala de Educación, Narci Ruiz, el Consistorio pretende así "dar respuesta a las necesidades humanitarias de la infancia en este conflicto y aportar nuestro granito de arena para la supervivencia de los niños".

Según los datos disponibles, "la situación de desnutrición de los menores de cinco años que se encuentran en esta zona son alarmantes y el número de niños que se encuentran en estado muy crítico se han cuadruplicado en los últimos meses". El convenio con Unicef llevará alimento terapéutico a niños menores de 2 años que se encuentren en la Franja de Gaza. Según Ruiz, "el acceso a la zona por parte de la organización está garantizado por Unicef, que tendrá que documentar posteriormente el uso de la subvención".

Ayuda a más de 1.700 bebés

En total, 1.750 niños de entre seis meses y dos años con desnutrición severa y moderada se beneficiarán de esta ayuda. Para ello, el personal de Unicef realizará visitas a las familias con el fin de hacer un diagnóstico nutricional y realizar medidas de peso y talla de los niños. También se distribuirá alimentos en los centros de nutrición que están funcionando y se llevará a cabo un seguimiento por parte de los equipos móviles de la evolución de los menores.

En total, se repartirán más de 100.000 unidades de sobres con alimento complementario sin conservación en frío, compuesto a base de cacahuete y nutrientes básicos. "Este compuesto no necesita refrigeración ni tiene que mezclarse con agua y se conserva hasta dos años", ha detallado Ruiz.