Solidaridad

Una subvención del Ayuntamiento de Córdoba permitirá alimentar a 1.750 niños en Gaza

Un convenio con Unicef hará posible la distribución de más de 100.000 unidades de alimento complementario para menores con desnutrición severa

Narci Ruiz, en su comparecencia ante los medios.

Narci Ruiz, en su comparecencia ante los medios. / CÓRDOBA

Araceli R. Arjona

Araceli R. Arjona

El Ayuntamiento de Córdoba ha incluido dentro de su partida de actuaciones de emergencia una subvención de 50.000 euros destinada a un convenio con Unicef para la cobertura de necesidades alimentarias de niños en la Franja de Gaza. Según ha informado este lunes la concejala de Educación, Narci Ruiz, el Consistorio pretende así "dar respuesta a las necesidades humanitarias de la infancia en este conflicto y aportar nuestro granito de arena para la supervivencia de los niños".

Según los datos disponibles, "la situación de desnutrición de los menores de cinco años que se encuentran en esta zona son alarmantes y el número de niños que se encuentran en estado muy crítico se han cuadruplicado en los últimos meses". El convenio con Unicef llevará alimento terapéutico a niños menores de 2 años que se encuentren en la Franja de Gaza. Según Ruiz, "el acceso a la zona por parte de la organización está garantizado por Unicef, que tendrá que documentar posteriormente el uso de la subvención".

Ayuda a más de 1.700 bebés

En total, 1.750 niños de entre seis meses y dos años con desnutrición severa y moderada se beneficiarán de esta ayuda. Para ello, el personal de Unicef realizará visitas a las familias con el fin de hacer un diagnóstico nutricional y realizar medidas de peso y talla de los niños. También se distribuirá alimentos en los centros de nutrición que están funcionando y se llevará a cabo un seguimiento por parte de los equipos móviles de la evolución de los menores.

En total, se repartirán más de 100.000 unidades de sobres con alimento complementario sin conservación en frío, compuesto a base de cacahuete y nutrientes básicos. "Este compuesto no necesita refrigeración ni tiene que mezclarse con agua y se conserva hasta dos años", ha detallado Ruiz.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El pueblo de Córdoba que llegó a ser capital de provincia y desafió al Califato
  2. Los maquinistas exigen reducir la velocidad del AVE en Córdoba: 'los trenes pegan muchos botes
  3. La Policía Local de Córdoba interpone 51 denuncias hasta junio por intrusismo en el sector del taxi
  4. Un chapuzón en la piscina sin hacer check-in en hoteles de Córdoba
  5. Estos son los centros comerciales y supermercados que abren en Córdoba este festivo de La Asunción
  6. La huella urbana de Rafael De La-Hoz en Córdoba, a pie de calle
  7. El Infoca y los bomberos de Córdoba extinguen el incendio de la carretera de Trassierra
  8. Cuatro viviendas afectadas y seis desalojadas por un incendio en la zona del Brillante

La Policía Local de Córdoba rescata a seis jóvenes extraviados en el entorno de los Baños de Popea

La Policía Local de Córdoba rescata a seis jóvenes extraviados en el entorno de los Baños de Popea

Formación y oportunidades laborales en socorrismo, de la mano de Kamira y el Imdeec

Formación y oportunidades laborales en socorrismo, de la mano de Kamira y el Imdeec

El Ayuntamiento licita las obras para cambiar las luminarias en varias zonas de Córdoba por 5 millones de euros

El Ayuntamiento licita las obras para cambiar las luminarias en varias zonas de Córdoba por 5 millones de euros

Emacsa concluye la segunda fase de renovación de la red de abastecimiento en el polígono Las Quemadas

Emacsa concluye la segunda fase de renovación de la red de abastecimiento en el polígono Las Quemadas

La primera fase del Plan Asfalto, que se prolongará hasta octubre, inicia los trabajos en La Victoria

La primera fase del Plan Asfalto, que se prolongará hasta octubre, inicia los trabajos en La Victoria

Una subvención del Ayuntamiento de Córdoba permitirá alimentar a 1.750 niños en Gaza

Una subvención del Ayuntamiento de Córdoba permitirá alimentar a 1.750 niños en Gaza

Córdoba sufrirá temperaturas tórridas un día más, pero ¿será el último?: llega el fin de la ola de calor

Córdoba sufrirá temperaturas tórridas un día más, pero ¿será el último?: llega el fin de la ola de calor

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
Tracking Pixel Contents