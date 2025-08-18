La primera fase del Plan Asfalto, que se prolongará hasta octubre, inicia los trabajos en La Victoria

Este lunes, tal y como estaba previsto, ha dado comienzo en la avenida de la Victoria la primera fase del Plan Asfalto, una actuación divida en tres fases a la que el Ayuntamiento de Córdoba destinará 11,3 millones con el fin de renovar el asfaltado 191 calles en tres años, un total de 604.000 metros cuadrados de calzada de la capital. Esta primera actuación, con un presupuesto de tres millones, intervendrá en 53 calles tanto del Centro como de distintos barrios y correrá a cargo de la empresa Mebisa, con un plazo de ejecución de 5 meses.

El concejal de Infraestructuras, Miguel Ángel Madruga, ha informado de que los cortes de calles se irán anunciando con ocho días de antelación para que la ciudadanía pueda retirar los vehículos y conocer los cambios que se vayan produciendo. Las primeras actuaciones se llevarán a cabo en La Victoria, glorieta Ibn Zaydun y avenida de América. El miércoles se ampliará la información sobre la planificación de actuaciones del mes de septiembre.

Afectación a la circulación

Según la información facilitada en redes sociales hasta el momento por el ayuntamiento sobre la circulación, los trabajos afectarán este lunes a los dos carriles izquierdos sentido Glorieta de la Media Luna hacia calle Concepción. También está previsto anular el aparcamiento en todo ese lado. El resto de carriles tendrán circulación normal. De cara al martes 19, se verá afectado el carril izquierdo de la avenida y zona de aparcamiento en sentido Puerta Gallegos hacia avenida de Cervantes con el giro cerrado de República Argentina a Ronda de los Tejares. En lo que respecta al transporte público, fuentes municipales indican que apenas habrá afectación en los autobuses de la red Aucorsa.

Esta primera fase del Plan Asfalto destinará 3,3 millones con 53 actuaciones, que supondrán el arreglo de 173.000 metros cuadrados de asfaltado. Según el cronograma previsto por el Ayuntamiento, el asfaltado de la avenida de la Victoria concluirá esta semana. El 21 de agosto, empezará el asfaltado del paso de Poeta Ibn Zaydún y se iniciarán los trabajos en la avenida de América. El 25 de agosto, le tocará el turno a la Gloriera Ibn Zaydún, y el día 27, a Via Augusta, donde se trabajará por la noche. El día 29 de agosto, será el turno de las calles Pintor Núñez Obrero y San Vicente de Paúl.

Trabajos del Plan Asfalto en La Victoria. / Noemí Caballero

En las grandes avenidas como la de La Victoria, se aplicará asfalto sonorreductor o fonoabsorvente, según informó en su día el Consistorio. También se utilizará asfalto convencional y asfalto impreso en calles concretas donde haya que respetar la estética como las calles Claudio Marcelo o Feria. A la vez que se asfalta, se repintará la señalización horizontal, se fresarán las calles y se recrecerán las arquetas que sean necesarias.

Las actuaciones previstas se distribuirán de aquí a 2027 en una inversión estratégica que también va dirigida a facilitar la fluidez de la circulación y reducir el impacto sonoro del tráfico rodado, que constituye la principal causa de ruido en Córdoba. La Delegación de Infraestructuras sacó a licitación el contrato de la primera fase el pasado mes de junio. Entre 2025 y 2026, se asfaltarán las grandes avenidas, que supondrán 210.000 metros cuadrados en asfalto: la avenida Arroyo del Moro, avenida del Aeropuerto, avenida de Libia, Carlos III, carreteras de Castro y Granada, Vía Augusta, Tenor Pedro Lavirgen, República Argentina o Escultor Fernández Márquez.

Calles afectadas por el Plan Asfalto

En la zona Centro: Claudio Marcelo, plaza de la Cruz del Rastro, calle San Fernando, Pintor López Obrero, San Vicente Paúl, avenida Doctor Fleming, avenida de Vallellano, Ronda de la Manca, San Francisco de Sales y la avenida de La Victoria. En total se mejorarán 23.000 metros de calzada.

Distrito Noroeste: Dolores Ibarruri, Músico Cristóbal de Morales, avenida Via Augusta, avenida Tenor Pedro Lavirgen y Rafael Bernier Soldevilla. En total se actuará en 39.000 metros cuadrados.

Distrito Norte Sierra: El Nogal, Las Acacias, Los Chopos, Poeta Emilio Prados, Asomadilla, avenida Llanos del Pretorio, glorieta Llanos del Pretorio, El Almendro y Fuente de la Salud. En total serán 9.821 metros.

Distrito Poniente Norte: María La Talegona, El Aljibejo y Paseo de Los Verdiales. En total, 26.000 metros.

Distrito Poniente Sur: avenida de los Custodios, plaza Vista Alegre, Padre Morales, Pintor Antonio Rodríguez Luna, Doctor Julián Ruiz Martín, plaza Poeta Ibn Zaydun, avenida de América y paso inferior de la plaza Poeta Ibn Zaydun.

Distrito Sur: Rosario, pasaje Ubrique, Ronda, Huelva, avenida de Cádiz y plaza de Santa Teresa. En total, 18.783 metros.

Distrito Sureste: Ciudad de Manchester, Marcos Redondo, Núñez de Balboa, Hermanos Pinzones, Miguel Ángel Orti Belmonte, San Martín de Porres, plaza Escultor García Rueda y Mercurio.

Periurbano Oeste: calle Parroquia, plaza de los Ríos y calle Villarrubia a Encinarejo.