La Policía Nacional busca a un hombre desaparecido en Córdoba desde este domingo

La Policía Nacional de Córdoba busca desde este mediodía a un hombre del que se desconoce su paradero desde la noche del domingo. Según han informado a este periódico fuentes familiares, al hombre, que se llama Enrique Barona, se le perdió la pista en la noche del domingo, tras servir la cena en la residencia en la que se encontraba en la ciudad de Córdoba.

Al no regresar anoche, los familiares y responsables de la residencia y tras consultar en los hospitales de la ciudad, han formulado la correspondiente denuncia ante la Policía Nacional que ha iniciado las gestiones para su localización, según han confirmado a este periódico fuentes policiales.

El hermano del desaparecido ha explicado a este periódico que no es la primera vez que protagoniza una situación como ésta, pero que esta vez no ha sido localizado todavía y ha puesto especial interés en señalar que Enrique va sin documentación y que también le falta su medicación, motivo por el que piden la colaboración ciudadana para su localización.

El lugar de la desaparición, según informa la familia, son los alrededores de la calle Músico Guerrero, en la zona del Brillante y han señalado que en otras ocasiones se ha dirigido hacia la zona de la Ribera o la Fuensanta.

En cuanto a los datos personales, Enrique Barona Caparrós mide 1,67 metros es de complexión delgada, tiene el pelo canoso y los ojos oscuros. En el momento de su desaparición vestía camisa de cuadros azules y blancos y un pantalón corto, además de zapatillas deportivas.

La familia ruega que si alguien puede facilitar alguna información se dirija a la Policía Nacional o a los teléfonos 611084774, 616627251 y 650805065.