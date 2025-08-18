Sucesos
La Policía Local de Córdoba rescata a seis jóvenes extraviados en el entorno de los Baños de Popea
Un grupo de seis personas, de entre 17 y 18 años, que se habían desorientado en la zona conocida como El Vado del Negro
La Policía Local de Córdoba rescató el pasado sábado a seis jóvenes que se habían perdido en la zona del Arroyo Bejarano, junto a los Baños de Popea. En la comunicación del 112, se informaba de la llamada de auxilio de un grupo de seis jóvenes, de entre 17 y 18 años, que se habían desorientado en la zona conocida como El Vado del Negro.
Entre los jóvenes extraviados se encontraban dos menores de edad y uno presentaba síntomas de deshidratación como consecuencia de las altas temperaturas. De inmediato, se comisionaron tres patrullas de la Policía Local, que accedieron hasta el punto máximo al que es posible llegar con vehículos policiales. A partir de ahí, los agentes tuvieron que recorrer a pie aproximadamente 5 kilómetros hasta localizar al grupo.
Una vez localizados, se prestó asistencia a los jóvenes y se les acompañó de regreso hasta la zona accesible en vehículos. Finalmente, a las 14 horas, los agentes trasladaron a los jóvenes hasta la barriada de Trassierra, donde fueron recogidos por sus padres.
