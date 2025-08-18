Sucesos

La Policía Local de Córdoba rescata a seis jóvenes extraviados en el entorno de los Baños de Popea

Un grupo de seis personas, de entre 17 y 18 años, que se habían desorientado en la zona conocida como El Vado del Negro

Entorno de los Baños de Popea en Córdoba.

Entorno de los Baños de Popea en Córdoba. / A.J.González

La Policía Local de Córdoba rescató el pasado sábado a seis jóvenes que se habían perdido en la zona del Arroyo Bejarano, junto a los Baños de Popea. En la comunicación del 112, se informaba de la llamada de auxilio de un grupo de seis jóvenes, de entre 17 y 18 años, que se habían desorientado en la zona conocida como El Vado del Negro.

Entre los jóvenes extraviados se encontraban dos menores de edad y uno presentaba síntomas de deshidratación como consecuencia de las altas temperaturas. De inmediato, se comisionaron tres patrullas de la Policía Local, que accedieron hasta el punto máximo al que es posible llegar con vehículos policiales. A partir de ahí, los agentes tuvieron que recorrer a pie aproximadamente 5 kilómetros hasta localizar al grupo.

Una vez localizados, se prestó asistencia a los jóvenes y se les acompañó de regreso hasta la zona accesible en vehículos. Finalmente, a las 14 horas, los agentes trasladaron a los jóvenes hasta la barriada de Trassierra, donde fueron recogidos por sus padres.

Detenido tras robar en una nave en el polígono La Torrecilla durante el puente

Sale a licitación el transporte de 576 obras de arte del Alcázar de Córdoba

Detenido tras amenazar con un cuchillo a varios comerciantes en el entorno de la Mezquita-Catedral y herir a un policía

El Ayuntamiento licita las obras para cambiar las luminarias en varias zonas de Córdoba por 5 millones de euros

La Junta atiende en Córdoba a 153 mujeres víctimas de violencia sexual en el primer semestre

La Policía Local de Córdoba rescata a seis jóvenes extraviados en el entorno de los Baños de Popea

Formación y oportunidades laborales en socorrismo, de la mano de Kamira y el Imdeec

Emacsa concluye la segunda fase de renovación de la red de abastecimiento en el polígono Las Quemadas

