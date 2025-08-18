La ola de calor acaba y las temperaturas máximas bajarán entre tres y cinco grados en Córdoba

Si las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se cumplen, este martes se podrá dar por finalizada la ola de calor que nos ha venido achicharrando durante todo el mes de agosto. Así, se espera que las máximas bajen entre tres y cinco grados. En concreto, la Aemet apunta que este martes la máxima que se espera en la capital será de 37 grados, frente a los 40,2 de este lunes. En la ciudad de Córdoba la bajada de las temperaturas tendrán su máxima expresión esta semana en la jornada del domingo, cuando solo se esperan 32 grados. Ese día se notará una caída más acusada, pues serán cinco los grados de diferencia con el sábado, cuando la máxima se situará en 37.

En el caso de Montoro, donde este lunes se registró la máxima provincial con 41,8 grados, la máxima que se espera para este martes es de 38 grados. A lo largo de la semana se mantendrá en 37 para descender, también el domingo, hasta los 33, que traerán el día más fresco de la toda la semana.

También será considerable la caída de las mínimas, lo que permitirá una mejor conciliación del sueño sin recurrir al aire acondicionado. En concreto, en la capital cordobesa, según la agencia estatal, la mínima que se espera en la jornada del martes será de 19 grados para llegar en la noche del miércoles a los 17. En el caso de Montoro, también se espera este martes una mínima de 19 para permanecer el resto de la semana entre los 17 y los 18 grados.

Ola de calor en Córdoba. / A. J. GONZÁLEZ

Otros puntos de la geografía cordobesa, como Fuente Palmera, que también en los últimos días ha liderado en varias ocasiones las máximas provinciales, hoy martes no se espera que pase de los 36 grados, aunque la mínima está previsto que se quede en 21.

Más bajos serán los registros previstos en el norte de la provincia. Un ejemplo de ello es Peñarroya-Pueblonuevo, donde el momento más cálido dejará el mercurio en 34 grados en la jornada de hoy para caer en la madrugada hasta los 17. Seguirán bajando las mínimas en la localidad del Guadiato hasta los 15 y los 16 grados entre el miércoles y el jueves.