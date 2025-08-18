Mar Gámez, Cofundadora de Relaciónate y punto: «Los clientes de nuestra empresa son de casi 30 países»

La abogada Mar Gámez es empresaria desde los 18 años de edad. Deseaba trabajar en un ambiente internacional desde Córdoba y esto le llevó a su proyecto actual, la consultoría Relaciónate y punto, donde ofrecen servicios de abogacía internacional y de movilidad global a empresas y particulares.

A sus 28 años de edad, detalla que la empresa cuenta con cinco trabajadores y atienden a clientes en cerca de 30 países con los que se comunican, principalmente, en inglés. Mar Gámez destaca que imaginaba su futuro laboral en una iniciativa como la actual, porque «siempre me han gustado muchísimo las relaciones internacionales y por eso estudié el doble grado», en Derecho y Relaciones Internacionales.

Acerca de los orígenes de la consultora, recuerda que todo comenzó en 2019 con un blog sobre asuntos internacionales. Ella estudiaba en la Universidad Loyola Andalucía y recibían propuestas de estudiantes de universidades de diferentes países interesados en publicar en él. También comenzaron a recibir ofertas de empresas latinoamericanas que querían internacionalizarse hacia España y que les gestionasen su proyecto de expansión, y entonces surgió la idea de montar la consultora de internacionalización.

La fundó junto a su madre, la empresaria Mar Ramírez, en 2021. En la actualidad, la abogacía internacional representa en torno al 95% del negocio. Asesoran a empresas que quieren operar en España o las representan ante los tribunales. También representan a particulares que están en este país. Sus especialidades dentro del Derecho internacional privado son el Derecho Civil y el Mercantil. Asimismo, trabajan con españoles residentes en el extranjero que afrontan problemas legales.

En estos momentos aspiran a consolidarse en el millón de euros de facturación en 2026 y, a partir de ahí, desarrollar otras actividades. De esta forma, barajan dar el salto a países como EEUU y otros en Latinoamérica.

Además, trabajan en una nueva línea de negocio, que supone alrededor del 5% de su facturación, que es la movilidad global. Atienden, principalmente, a directivos de empresas y particulares de un perfil económico alto para que puedan residir de forma legal en España.

