Emacsa concluye la segunda fase de renovación de la red de abastecimiento en el polígono Las Quemadas

La Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa) ha concluido la segunda fase de las obras de renovación de la red de abastecimiento en el polígono industrial Las Quemadas.

La intervención, que comprende las calles Juan Bautista Escudero, Imprenta Alborada y Rafael Arroyo, ha supuesto la instalación de más de 2.450 metros lineales de nueva tubería para sustituir la antigua red de fibrocemento, con más de 50 años de antigüedad.

Según ha explicado el presidente de Emacsa, Daniel García-Ibarrola, “esta actuación ha permitido sustituir conducciones que sufrían averías frecuentes por su deterioro estructural, mejorando la eficiencia hidráulica de una zona industrial clave para la ciudad”.

Aunque la mayor parte de la obra se ha ejecutado a cielo abierto, aproximadamente el 36% de la instalación se ha llevado a cabo mediante sistema relining, una técnica sin zanja que permite introducir la nueva conducción dentro de la existente. “Esta solución técnica minimiza el impacto sobre la vía pública y reduce tanto el tiempo de ejecución como las molestias para las empresas de la zona”, ha precisado García-Ibarrola.

El proyecto, que se inició el pasado mes de febrero, ha contado con una inversión de 491.695 euros y forma parte del plan de renovación progresiva de infraestructuras que Emacsa está desarrollando en distintos puntos de la ciudad. García-Ibarrola ha subrayado que “esta obra es una muestra del compromiso de la empresa con la modernización continua de la red y con un modelo de gestión del agua que prioriza la sostenibilidad, la innovación y la mejora del servicio”.

Con la finalización de esta segunda fase, el grado de renovación de la red de abastecimiento de Córdoba supera ya el 90%, con un índice de fugas inferior al 10%, lo que sitúa a la ciudad por debajo de la media nacional en pérdidas de agua.