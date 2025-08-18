Inclusión

Diez jóvenes se forman en socorrismo con el apoyo de Kamira y el Imdeec

Diez jóvenes se forman en socorrismo con el apoyo de Kamira y el Imdeec

Diez jóvenes se forman en socorrismo con el apoyo de Kamira y el Imdeec / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diez jóvenes con especiales dificultades para el empleo han realizado un itinerario formativo en socorrismo en instalaciones acuáticas y espacios acuáticos naturales, gracias al proyecto desarrollado por la Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Gitanas Kamira con la financiación del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba. En concreto, han realizado 130 horas de formación en las que han recibido las competencias necesarias para trabajar como socorristas.

