Detenido tras robar en una nave en el polígono La Torrecilla durante el puente

La Policía Nacional ha detenido a un hombre tras robar en una nave del polígono industrial de La Torrecilla durante el puente festivo, según ha informado este cuerpo de seguridad en una nota de prensa. El individuo está acusado de un delito de robo con fuerza.

Los hechos ocurrieron la madrugada del 15 de agosto y la víctima fue una empresa ubicada en el polígono La Torrecilla. Según relata la nota, en el transcurso de la noche, mientras un indicativo de la Policía Nacional procedía a la identificación de dos varones en la vía pública, la Sala CIMACC 091 recibió un aviso de una empresa de seguridad privada por una intrusión en una nave industrial del citado polígono.

Ante esta comunicación, de manera inmediata, varios agentes fueron alertados para que se desplazaran al lugar y verificaran lo ocurrido. Cuando la patrulla llegó al lugar, la nave de la empresa afectada, los agentes constataron que un individuo había accedido al interior del recinto escalando por el muro perimetral. Cuando consiguió entrar en la nave manipuló dos camiones que se encontraban estacionados en el interior.

Coordinación policial

"Gracias a la rápida coordinación de las patrullas", prosigue el comunicado, los policías actuantes pudieron apreciar que las características físicas del individuo que había accedido a la empresa coincidían plenamente con las de uno de los varones que estaban siendo identificados por los agentes. Por todo ello, los agentes procedieron a la detención del varón como presunto autor de un delito robo con fuerza.

El arrestado tras ser puesto a disposición de la autoridad judicial competente, ha sido puesto en libertad con cargos.