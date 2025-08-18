Detenido tras amenazar con un cuchillo a varios comerciantes en el entorno de la Mezquita-Catedral y herir a un policía

Agentes de la Policía Local de Córdoba han detenido este sábado a un hombre tras protagonizar un grave incidente en el entorno de la Mezquita-Catedral. Amenazó con un cuchillo a varios comerciantes y llegó a herir a un policía.

Según detalla el Ayuntamiento de Córdoba en una nota de prensa, el individuo, J.M.R.V., varón nacido en 1965, portando un estilete de 12 centímetros de hoja, accedió a varios establecimientos de la calle Torrijos donde profirió amenazas graves contra los responsables de los locales afectados, generando gran alarma entre los presentes.

De manera inmediata, varias dotaciones de la Policía Local acudieron a la zona, logrando interceptar al presunto autor de los hechos al que se le intervino el arma con la que había intimidado a los comerciantes. El detenido mostró gran resistencia causando lesiones a un policía en dependencias policiales. Posteriormente, pasó a disposición judicial.