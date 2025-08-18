Sucesos
Detenido tras amenazar con un cuchillo a varios comerciantes en el entorno de la Mezquita-Catedral y herir a un policía
Profirió amenazas graves contra los responsables de establecimientos de la calle Torrijos
Agentes de la Policía Local de Córdoba han detenido este sábado a un hombre tras protagonizar un grave incidente en el entorno de la Mezquita-Catedral. Amenazó con un cuchillo a varios comerciantes y llegó a herir a un policía.
Según detalla el Ayuntamiento de Córdoba en una nota de prensa, el individuo, J.M.R.V., varón nacido en 1965, portando un estilete de 12 centímetros de hoja, accedió a varios establecimientos de la calle Torrijos donde profirió amenazas graves contra los responsables de los locales afectados, generando gran alarma entre los presentes.
De manera inmediata, varias dotaciones de la Policía Local acudieron a la zona, logrando interceptar al presunto autor de los hechos al que se le intervino el arma con la que había intimidado a los comerciantes. El detenido mostró gran resistencia causando lesiones a un policía en dependencias policiales. Posteriormente, pasó a disposición judicial.
- El pueblo de Córdoba que llegó a ser capital de provincia y desafió al Califato
- Los maquinistas exigen reducir la velocidad del AVE en Córdoba: 'los trenes pegan muchos botes
- La Policía Local de Córdoba interpone 51 denuncias hasta junio por intrusismo en el sector del taxi
- Un chapuzón en la piscina sin hacer check-in en hoteles de Córdoba
- Estos son los centros comerciales y supermercados que abren en Córdoba este festivo de La Asunción
- La huella urbana de Rafael De La-Hoz en Córdoba, a pie de calle
- El Infoca y los bomberos de Córdoba extinguen el incendio de la carretera de Trassierra
- Cuatro viviendas afectadas y seis desalojadas por un incendio en la zona del Brillante