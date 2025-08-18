Córdoba, primera provincia en proyectos asignados a la Unidad Aceleradora de Proyectos

La provincia de Córdoba lidera en Andalucía el número de proyectos asignados a la Unidad Aceleradora de Proyectos (UAP), con un total de trece iniciativas que suponen una inversión cercana a los 329 millones de euros y la creación de más de 3.500 empleos directos.

Entre los proyectos que forman parte de esta cartera, según la información de la Administración autonómica, se encuentran inversiones en sostenibilidad, digitalización y adaptación a la industria 5.0 e instalación de infraestructuras de energías renovables para descarbonización y autoconsumo energético.

También incluye ampliaciones de plantas productivas con medidas para mejorar la sostenibilidad energética y reducción de plásticos; creación de nuevas plantas para el reciclado y transformación de residuos agrícolas; y proyectos mineros para la explotación de recursos como el estaño.

Planta fotovoltaica instalada por Cunext en sus instalaciones junto al Parque Joyero, entre las propuestas seleccionadas. / Víctor Castro

Además, se incluyen instalaciones de plantas fotovoltaicas para autoconsumo, la construcción de fábricas especializadas en equipos de climatización y frío industrial, así como la ampliación de plantas de fabricación de componentes eléctricos, como transformadores de potencia, y el desarrollo de fábricas orientadas a la innovación y mejora productiva.

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina, ha destacado que "estos proyectos reflejan la gran capacidad industrial de nuestra provincia y la apuesta firme de este gobierno por impulsar la transformación y modernización del tejido productivo cordobés".

Molina ha subrayado que la UAP fue creada con el objetivo de acelerar los procesos de inversión y simplificar los trámites administrativos para hacer realidad iniciativas que potencien la economía local y el empleo.