Junta de Andalucía

Córdoba, primera provincia en proyectos asignados a la Unidad Aceleradora de Proyectos

La provincia cuenta con trece iniciativas y una inversión que ronda los 329 millones de euros

De izquierda a derecha y de arriba abajo, instalaciones y trabajadores de: Hitachi, Keyter, Infrico, Minas del Estado en Fuente Obejuna, Bronpi, Cunext, Deuser, Covap y Pastas Gallo, doce de las trece propuestas de la UAP.

De izquierda a derecha y de arriba abajo, instalaciones y trabajadores de: Hitachi, Keyter, Infrico, Minas del Estado en Fuente Obejuna, Bronpi, Cunext, Deuser, Covap y Pastas Gallo, doce de las trece propuestas de la UAP. / CÓRDOBA

EFE

La provincia de Córdoba lidera en Andalucía el número de proyectos asignados a la Unidad Aceleradora de Proyectos (UAP), con un total de trece iniciativas que suponen una inversión cercana a los 329 millones de euros y la creación de más de 3.500 empleos directos.

Entre los proyectos que forman parte de esta cartera, según la información de la Administración autonómica, se encuentran inversiones en sostenibilidad, digitalización y adaptación a la industria 5.0 e instalación de infraestructuras de energías renovables para descarbonización y autoconsumo energético.

También incluye ampliaciones de plantas productivas con medidas para mejorar la sostenibilidad energética y reducción de plásticos; creación de nuevas plantas para el reciclado y transformación de residuos agrícolas; y proyectos mineros para la explotación de recursos como el estaño.

Planta fotovoltaica instalada por Cunext en sus instalaciones junto al Parque Joyero, entre las propuestas seleccionadas.

Planta fotovoltaica instalada por Cunext en sus instalaciones junto al Parque Joyero, entre las propuestas seleccionadas. / Víctor Castro

Además, se incluyen instalaciones de plantas fotovoltaicas para autoconsumo, la construcción de fábricas especializadas en equipos de climatización y frío industrial, así como la ampliación de plantas de fabricación de componentes eléctricos, como transformadores de potencia, y el desarrollo de fábricas orientadas a la innovación y mejora productiva.

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina, ha destacado que "estos proyectos reflejan la gran capacidad industrial de nuestra provincia y la apuesta firme de este gobierno por impulsar la transformación y modernización del tejido productivo cordobés".

Noticias relacionadas y más

Molina ha subrayado que la UAP fue creada con el objetivo de acelerar los procesos de inversión y simplificar los trámites administrativos para hacer realidad iniciativas que potencien la economía local y el empleo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents