Junta de Andalucía
Córdoba, primera provincia en proyectos asignados a la Unidad Aceleradora de Proyectos
La provincia cuenta con trece iniciativas y una inversión que ronda los 329 millones de euros
EFE
La provincia de Córdoba lidera en Andalucía el número de proyectos asignados a la Unidad Aceleradora de Proyectos (UAP), con un total de trece iniciativas que suponen una inversión cercana a los 329 millones de euros y la creación de más de 3.500 empleos directos.
Entre los proyectos que forman parte de esta cartera, según la información de la Administración autonómica, se encuentran inversiones en sostenibilidad, digitalización y adaptación a la industria 5.0 e instalación de infraestructuras de energías renovables para descarbonización y autoconsumo energético.
También incluye ampliaciones de plantas productivas con medidas para mejorar la sostenibilidad energética y reducción de plásticos; creación de nuevas plantas para el reciclado y transformación de residuos agrícolas; y proyectos mineros para la explotación de recursos como el estaño.
Además, se incluyen instalaciones de plantas fotovoltaicas para autoconsumo, la construcción de fábricas especializadas en equipos de climatización y frío industrial, así como la ampliación de plantas de fabricación de componentes eléctricos, como transformadores de potencia, y el desarrollo de fábricas orientadas a la innovación y mejora productiva.
El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina, ha destacado que "estos proyectos reflejan la gran capacidad industrial de nuestra provincia y la apuesta firme de este gobierno por impulsar la transformación y modernización del tejido productivo cordobés".
Molina ha subrayado que la UAP fue creada con el objetivo de acelerar los procesos de inversión y simplificar los trámites administrativos para hacer realidad iniciativas que potencien la economía local y el empleo.
- El pueblo de Córdoba que llegó a ser capital de provincia y desafió al Califato
- Los maquinistas exigen reducir la velocidad del AVE en Córdoba: 'los trenes pegan muchos botes
- La Policía Local de Córdoba interpone 51 denuncias hasta junio por intrusismo en el sector del taxi
- Un chapuzón en la piscina sin hacer check-in en hoteles de Córdoba
- Estos son los centros comerciales y supermercados que abren en Córdoba este festivo de La Asunción
- La huella urbana de Rafael De La-Hoz en Córdoba, a pie de calle
- El Infoca y los bomberos de Córdoba extinguen el incendio de la carretera de Trassierra
- Cuatro viviendas afectadas y seis desalojadas por un incendio en la zona del Brillante