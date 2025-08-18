Los bomberos trabajan en un incendio en la mediana de la A-4 en Córdoba

Efectivos del parque de bomberos de Córdoba trabajan en la extinción de un incendio que ha iniciado en la mediana de la Autovía A-4 a su paso por la ciudad.

Según han explicado a este periódico fuentes de la empresa de Emergencias 112, sobre las 14,40 se han recibido varios avisos de conductores que alertaban de un incendio en la mediana de la autovía, a la altura del kilómetro 391. Inmediatamente, se han desplazado hasta el lugar tanto efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Córdoba y la Guardia Civil de Tráfico.

Las mismas fuentes han señalado que, por el momento, no se ha visto afectada la circulación.

Desde el parque de bomberos de Córdoba han apuntado a este periódico que, por el momento, no se conoce la repercusión del fuego, porque se está trabajando sobre el terreno.