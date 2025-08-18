No afecta a la circulación
Los bomberos trabajan en un incendio en la mediana de la A-4 en Córdoba
El fuego se ha iniciado sobre las 14,40 horas en el kilómetro 391
Efectivos del parque de bomberos de Córdoba trabajan en la extinción de un incendio que ha iniciado en la mediana de la Autovía A-4 a su paso por la ciudad.
Según han explicado a este periódico fuentes de la empresa de Emergencias 112, sobre las 14,40 se han recibido varios avisos de conductores que alertaban de un incendio en la mediana de la autovía, a la altura del kilómetro 391. Inmediatamente, se han desplazado hasta el lugar tanto efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Córdoba y la Guardia Civil de Tráfico.
Las mismas fuentes han señalado que, por el momento, no se ha visto afectada la circulación.
Desde el parque de bomberos de Córdoba han apuntado a este periódico que, por el momento, no se conoce la repercusión del fuego, porque se está trabajando sobre el terreno.
