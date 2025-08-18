El Ayuntamiento licita las obras para cambiar las luminarias en varias zonas de Córdoba por 5 millones de euros

El Ayuntamiento de Córdoba ha sacado a licitación las obras de renovación de alumbrado exterior en diversas ubicaciones de la ciudad por más de 5 millones de euros y un plazo de ejecución de seis meses. Los trabajos contemplan la instalación eléctrica, instalaciones de baja tensión, de sistemas de alumbrado y señalización, de equipo de alumbrado exterior y para carreteras.

El contrato, sujeto a una subvención del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, está dividido en varios lotes y las empresas interesadas pueden presentarse hasta el próximo 1 de septiembre. Se trata de actualizar la instalación existente a nuevos equipos lumínicos, de tecnología actual, con mayores índices de rendimiento y menores requerimientos energéticos, sustituyendo las unidades luminosas que por su antigüedad penalizan una optimización energética o impiden su telegestión y regulación automática.

Alumbrado publico de Córdoba. / AJ GONZALEZ

Actuaciones en varios barrios

El proyecto va a afectar a muchos barrios de Córdoba, empezando por la avenida de la Torrecilla, la calle Ingeniero Juan de la Cierva, calle Ingeniero Torrija Mire, carretera de Palma del Río el barrio Guadalquivir y Sector Sur; Puente de Andalucía y su acceso Sur por la Ronda de Poniente; barrio Fray Albino y Campo de La Verdad – Miraflores; El Arenal, zona de El Arcánel y el Santuario; puente de Miraflores, jardines Mirador del Guadalquivir, aparcamientos del recinto ferial, glorieta MercaCórdoba, calle Sector-Preferencia, calle del Infierno y caseta municipal.

Según el proyecto, también comprende el barrio de la Fuensanta; la avenida Agrupación Córdoba, avenida de Libia, calle Campo de San Antón y calle Campo Madre de Dios; barrio San Francisco-Ribera, barrio San Pedro, Santiago, San Andrés-San Pablo, La Magdalena, Cerro de La Golondrina, San Lorenzo, Santa Marina, y avenida de las Ollerías; barrio Campo La Merced-Molinos, calle Acera Guerrita, avenida América, Vial Norte, Llanos del Pretorio; San Miguel-Capuchinos, la zona comercial del centro, El Salvador y La Compañía, La Trinidad, La Catedral, Huerta del Rey-Vallellano y San Basilio. Asimismo, barrios de la periferia como El Higuerón, Villarrubia, Trassierra, Santa Cruz, Alcolea y Cerro Muriano.