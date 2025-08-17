La actualidad del domingo 17 de agosto

El control del incendio en Villanueva del Rey; el calendario del próximo curso escolar en Andalucía; y la entrevista a Iván Ania, entrenador del Córdoba CF centran la actualidad

Las tareas de extinción del incendio en Villanueva del Rey.

Las tareas de extinción del incendio en Villanueva del Rey. / AJ González

El Infoca ha dado por controlado el incendio de Villanueva del Rey tras más de 24 horas de trabajo. Las labores ahora se enfocan en su extinción. La última información apuntaba a la calcinación de 400 hectáreas. Este domingo, el ambiente en la localidad era de una normalidad relativa, tras el sobresalto de ayer. En otro orden de cosas, los andaluces ya conocen el calendario del próximo curso escolar, que empezará el 1 de septiembre y terminará el 22 de junio. Además, Iván Ania dialoga en una entrevista sobre la plantilla y la temporada en curso antes del debut del equipo.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Deportes

Incendios en España

Internacional

