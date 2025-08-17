La actualidad del domingo 17 de agosto
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El control del incendio en Villanueva del Rey; el calendario del próximo curso escolar en Andalucía; y la entrevista a Iván Ania, entrenador del Córdoba CF centran la actualidad
El Infoca ha dado por controlado el incendio de Villanueva del Rey tras más de 24 horas de trabajo. Las labores ahora se enfocan en su extinción. La última información apuntaba a la calcinación de 400 hectáreas. Este domingo, el ambiente en la localidad era de una normalidad relativa, tras el sobresalto de ayer. En otro orden de cosas, los andaluces ya conocen el calendario del próximo curso escolar, que empezará el 1 de septiembre y terminará el 22 de junio. Además, Iván Ania dialoga en una entrevista sobre la plantilla y la temporada en curso antes del debut del equipo.
- El Infoca controla el incendio forestal de Villanueva del Rey tras más de 24 horas y trabaja en su extinción
- El curso escolar empezará de forma escalonada en Córdoba el 1 de septiembre y acabará el 22 de junio
- Iván Ania: "Que haya mejor plantilla depende del rendimiento que yo sea capaz de sacarle»
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Córdoba, en aviso rojo por calor tras alcanzar Montoro el récord nacional: esta fue la máxima
- El ahorro de los cordobeses está en máximos históricos con 17.072 millones
- 'Proyecto de mi vida': La Filmoteca digitaliza cien veranos grabados en cine amateur
- La huella urbana de Rafael De La-Hoz en Córdoba, a pie de calle
- Ecologistas en Acción advierte que Córdoba lleva ya 36 días con más de 40 grados este año
- La fiebre de la 'cheesecake': cómo Córdoba se rinde a las tartas de queso (y qué hay tras el fenómeno)
Provincia
- Incendio forestal en Villanueva del Rey: "Aquí se han puesto bastantes medios"
- El pueblo de Córdoba que llegó a ser capital de provincia y desafió al Califato
Deportes
Incendios en España
- Última hora de los incendios en España | Sánchez propone un gran pacto de Estado para mitigar la emergencia climática
- La UE avisa de "peligro extremo" en Ourense y estima ya en 40.000 la población afectada
Internacional
- Ucrania, el comercio y la sumisión a Washington impiden la sintonía entre China y la UE
- Manifestantes israelíes bloquean autopistas para exigir un acuerdo por los rehenes en Gaza
- Los maquinistas exigen reducir la velocidad del AVE en Córdoba: 'los trenes pegan muchos botes
- La Policía Local de Córdoba interpone 51 denuncias hasta junio por intrusismo en el sector del taxi
- Un chapuzón en la piscina sin hacer check-in en hoteles de Córdoba
- Estos son los centros comerciales y supermercados que abren en Córdoba este festivo de La Asunción
- El Infoca y los bomberos de Córdoba extinguen el incendio de la carretera de Trassierra
- Cuatro viviendas afectadas y seis desalojadas por un incendio en la zona del Brillante
- Nuevo paso para ejecutar el esperado enlace del polígono de Las Quemadas con la A-4
- El Ayuntamiento de Córdoba impulsará la restauración de los once triunfos de San Rafael de propiedad municipal