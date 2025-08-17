Los ahorros de los cordobeses se mantienen en máximos históricos, después de alcanzar los 17.072 millones de euros durante el primer trimestre del año, la última información difundida por el Banco de España. Se trata de los depósitos bancarios efectuados por otros sectores residentes, un colectivo conformado, principalmente, por los hogares. Estas cantidades se han incrementado un 3% anual, dejando un récord histórico para un primer trimestre en la provincia.

