Incendio forestal en Villanueva del Rey
Cortada la N-432 y desplegado un gran dispositivo del Infoca

La actualidad del domingo 17 de agosto

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La entrevista a Iván Ania, entrenador del Córdoba CF; el grave incendio forestal en Villanueva del Rey; y el récord de ahorro de los cordobeses marcan la agenda matutina

Un helicóptero del Infoca descarga agua en el incendio de Villanueva del Rey.

Un helicóptero del Infoca descarga agua en el incendio de Villanueva del Rey. / AJ González

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Los ahorros de los cordobeses se mantienen en máximos históricos, después de alcanzar los 17.072 millones de euros durante el primer trimestre del año, la última información difundida por el Banco de España. Se trata de los depósitos bancarios efectuados por otros sectores residentes, un colectivo conformado, principalmente, por los hogares. Estas cantidades se han incrementado un 3% anual, dejando un récord histórico para un primer trimestre en la provincia.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Cultura

Deportes

Incendios en España

Toros

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents