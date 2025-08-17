Incendio forestal en Villanueva del Rey
La actualidad del domingo 17 de agosto
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La entrevista a Iván Ania, entrenador del Córdoba CF; el grave incendio forestal en Villanueva del Rey; y el récord de ahorro de los cordobeses marcan la agenda matutina
Los ahorros de los cordobeses se mantienen en máximos históricos, después de alcanzar los 17.072 millones de euros durante el primer trimestre del año, la última información difundida por el Banco de España. Se trata de los depósitos bancarios efectuados por otros sectores residentes, un colectivo conformado, principalmente, por los hogares. Estas cantidades se han incrementado un 3% anual, dejando un récord histórico para un primer trimestre en la provincia.
- Iván Ania: Que haya mejor plantilla depende del rendimiento que yo sea capaz de sacarle»
- Un incendio en Villanueva del Rey pone en alerta al Infoca: cortada la N-432 ante un fuego que avanza "rápido"
- El ahorro de los cordobeses está en máximos históricos con 17.072 millones
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- La huella urbana de Rafael De La-Hoz en Córdoba, a pie de calle
- Estudiar sin fronteras: la experiencia Erasmus
- La fiebre de la 'cheesecake': cómo Córdoba se rinde a las tartas de queso (y qué hay tras el fenómeno)
- Turistas en el primer puente postincendio en la Mezquita: "¿Dónde fue el fuego?"
- Aemet deja a Córdoba en riesgo extremo por altas temperaturas este domingo
Provincia
- La Feria de Puente Genil brilla con música y tradición pese al calor
- Inmaculada López, pta. de la Agrupación de Cofradías de Pozoblanco: «Vivimos un boom, pero no podemos perder nuestra identidad»
- Tres investigados en Priego por estafar 11.000 euros de una tarjeta bancaria a un anciano con discapacidad
Cultura
Deportes
Incendios en España
- Última hora de los incendios en España | La UE despliega dos aviones procedentes de Italia para combatir los incendios en España
Toros
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un incendio en la Mezquita pone a Córdoba en alerta
- Extinguido el incendio de la Mezquita-Catedral de Córdoba
- Los maquinistas exigen reducir la velocidad del AVE en Córdoba: 'los trenes pegan muchos botes
- La Policía Local de Córdoba interpone 51 denuncias hasta junio por intrusismo en el sector del taxi
- Detectan chinches y garrapatas en la piscina de la calle Marbella: 'Hay mucha gente con picaduras y ronchas
- Un chapuzón en la piscina sin hacer check-in en hoteles de Córdoba
- Estos son los centros comerciales y supermercados que abren en Córdoba este festivo de La Asunción
- El alcalde de Córdoba, sobre el incendio en la Mezquita-Catedral: 'Ha habido daño, pero no va a ser una catástrofe