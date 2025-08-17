Primer trimestre
Los depósitos de los andaluces suben un 4% hasta 158.965 millones
En la comunidad autónoma los créditos a otros sectores residentes han bajado a 144.418 millones de euros
El ahorro de las familias andaluzas ha aumentado un 4% durante el último año, hasta situarse en 158.965 millones de euros al cierre de marzo pasado. La información del Banco de España recoge que esta es la cuantía depositada por los andaluces en sus entidades financieras y se trata del dato más elevado de la serie estadística registrado hasta el momento para un primer trimestre del año.
Por otra parte, en la comunidad autónoma los créditos a otros sectores residentes han bajado a 144.418 millones de euros desde marzo de 2024, lo que representa una caída leve, del 0,1%. Esta evolución contrasta con el aumento de la financiación experimentado en Córdoba, donde ha llegado a 12.356 millones de euros después de elevarse un 2% anual.
- Un incendio en la Mezquita pone a Córdoba en alerta
- Extinguido el incendio de la Mezquita-Catedral de Córdoba
- Los maquinistas exigen reducir la velocidad del AVE en Córdoba: 'los trenes pegan muchos botes
- La Policía Local de Córdoba interpone 51 denuncias hasta junio por intrusismo en el sector del taxi
- Detectan chinches y garrapatas en la piscina de la calle Marbella: 'Hay mucha gente con picaduras y ronchas
- Un chapuzón en la piscina sin hacer check-in en hoteles de Córdoba
- Estos son los centros comerciales y supermercados que abren en Córdoba este festivo de La Asunción
- El alcalde de Córdoba, sobre el incendio en la Mezquita-Catedral: 'Ha habido daño, pero no va a ser una catástrofe