Los depósitos de los andaluces suben un 4% hasta 158.965 millones

El ahorro de las familias andaluzas ha aumentado un 4% durante el último año, hasta situarse en 158.965 millones de euros al cierre de marzo pasado. La información del Banco de España recoge que esta es la cuantía depositada por los andaluces en sus entidades financieras y se trata del dato más elevado de la serie estadística registrado hasta el momento para un primer trimestre del año.

Por otra parte, en la comunidad autónoma los créditos a otros sectores residentes han bajado a 144.418 millones de euros desde marzo de 2024, lo que representa una caída leve, del 0,1%. Esta evolución contrasta con el aumento de la financiación experimentado en Córdoba, donde ha llegado a 12.356 millones de euros después de elevarse un 2% anual.