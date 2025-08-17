Calendario en Andalucía

El curso escolar empezará de forma escalonada en Córdoba el 1 de septiembre y acabará el 22 de junio

Educación Infantil y Primaria iniciarán las clases el 10 de septiembre y Secundaria lo hará el día 15

Niños en una aula de Educación Primaria en un centro escolar de Andalucía durante el pasado curso / Europa Press

El curso escolar 2025-2026 dará comienzo en Córdoba el próximo lunes 1 de septiembre para el alumnado de Enseñanzas Deportivas, mientras que los estudiantes de Educación Infantil y Primaria iniciarán las clases el miércoles 10 de septiembre.

Por su parte, los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional, Educación Permanente y Enseñanzas Artísticas comenzarán el lunes 15 de septiembre. Finalmente, el lunes 22 de septiembre se incorporarán los estudiantes de Escuelas Oficiales de Idiomas y de Enseñanzas Artísticas Superiores, según detalla el calendario publicado por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional (FP) y la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación.

De acuerdo con la Junta de Andalucía, el periodo de vacaciones de Navidad comenzará el 22 de diciembre de 2025 y se extenderá hasta el 6 de enero de 2026, ambos inclusive. Además, el 7 de enero será día no lectivo en todas las provincias andaluzas, excepto en Granada y Málaga. Por otro lado, las vacaciones de Semana Santa se celebrarán del 30 de marzo al 5 de abril de 2026, también ambos días inclusive.

Festivos sin actividad lectiva

Además, en el calendario escolar del curso 2025-2026 ya están establecidos varios días festivos en los que no habrá actividad lectiva. Entre ellos se encuentra el domingo 12 de octubre de 2025, Día de la Fiesta Nacional de España, cuya celebración se trasladará al lunes 13. También se incluye el sábado 1 de noviembre, Festividad de Todos los Santos; el sábado 6 de diciembre, Día de la Constitución Española; y el lunes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción.

Ya en 2026, el calendario contempla como no lectivo el sábado 28 de febrero, Día de Andalucía. Durante la Semana Santa, tampoco habrá clases el jueves 2 de abril, Jueves Santo, ni el viernes 3 de abril, Viernes Santo. Finalmente, el viernes 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, también será festivo en todos los centros educativos andaluces.

Día de la Comunidad Educativa

Los días no lectivos varían según la provincia. Por ejemplo, además del 7 de enero, algunas provincias andaluzas como Córdoba, Almería, Huelva y Jaén celebrarán el Día de la Comunidad Educativael 2 de marzo, mientras que Cádiz y Málaga lo harán el 27 de febrero.

En cuanto a la finalización del curso 2025-2026, los estudiantes andaluces de Educación Infantil y Primaria concluirán las clases el lunes 22 de junio, al igual que el alumnado de Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.

Además, cada municipio puede establecer sus propios días festivos y no lectivos, conforme a la normativa vigente en Andalucía. Por ello, la Junta de Andalucía ofrece en su página web un buscador de calendarios escolares, que permite consultar de forma personalizada los días festivos aplicables en cada localidad y centro educativo de la comunidad.

