Córdoba acogerá el 3º Congreso Internacional de IA aplicada a la Cadena Agroalimentaria con cien startups

El evento aspira a consolidarse como un referente internacional en innovación, tecnología y sostenibilidad en el sector agroalimentario

Fachada del Rectorado de la Universidad de Córdoba, donde se celebrará el congreso.

Fachada del Rectorado de la Universidad de Córdoba, donde se celebrará el congreso. / CÓRDOBA

El Rectorado de la Universidad de Córdoba acogerá, entre los días 25 y 26 del próximo septiembre la tercera edición del Congreso Internacional de Inteligencia Artificial aplicada a la Cadena Agroalimentaria, que aspira a consolidarse como un referente internacional en innovación, tecnología y sostenibilidad en el sector agroalimentario y en el que, en este caso, participarán unas 100 startups y empresas lideres del sector de la IA y del alimentario.

Según la información difundida por la organización del congreso y que recoge su web, consultada por Europa Press, en el mismo, promovido por la Fundación Europea para la Innovación y la Aplicación de la Tecnología (Intec) y la Universidad de Córdoba (UCO), con el respaldo de la Comisión Europea, de los ministerios de Agricultura y de Transformación Digital, de la Junta de Andalucía, y de la Diputación y el Ayuntamiento de Córdoba, en este foro tomarán parte más de 50 ponentes, un 30% de ellos internacionales.

Así, además de startups, empresas tecnológicas, cooperativas, universidades, centros de investigación y representantes institucionales de ámbito nacional e internacional, en el congreso intervendrán los mencionados ponentes, de 21 países, tanto de la Unión Europea (UE), como de Estados Unidos, Israel, México, Colombia, Chile, Brasil y Ecuador, así como ponentes de alto nivel internacional como el presidente de Hispasat, Pedro Duque, el catedrático de IA Francisco Herrera, y el vicedirector del Centro de Supercomputación de Barcelona, Ulises Cortés.

El foro internacional de IA agrolimentaria incluirá la celebración de un simposio europeo sobre datos, sostenibilidad y transformación digital, con 17 proyectos de empresas y universidades, financiados por el Ministerio de Industria y en el que intervendrá EIT Digital por parte de la UE, así como la entidad europea Gaia X, para profundizar en los estándares de datos e interoperatividad.

Zona expositiva

El congreso, que también cuenta con la colaboración de Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario (ceiA3), dispondrá, igualmente, de una zona expositiva de startups y soluciones tecnológicas, así como con un taller sobre cointeligencia, donde la IA complementa el trabajo humano con las herramientas existentes dirigido a empresas.

De igual modo, está previsto un concurso de startups para que un jurado elija la mejor startup europea, la más innovadora y las más sostenible. Además, se llevarán a cabo actividades y talleres para estudiantes de Formación Profesional, así como talleres prácticos sobre Ingeniería Genética en animales y en plantas, especialmente en el olivo.

Todo ello se llevará a cabo en el marco de los objetivos del congreso, que pasan por fomentar el uso de la IA en agricultura, ganadería, alimentación, sostenibilidad, automatización, logística y trazabilidad; impulsar la transferencia de conocimiento desde los centros tecnológicos y de investigación hacia el tejido empresarial; promover la colaboración público-privada en torno a los retos de digitalización y transición verde del sector agroalimentario, y posicionar a España como polo de referencia en IA aplicada a sectores estratégicos para el desarrollo rural y la seguridad alimentaria.

