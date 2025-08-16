Incendio forestal en Villanueva del Rey
La actualidad del sábado 16 de agosto
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
Un grave incendio forestal en Villanueva del Rey, el turismo en el primer puente tras el incendio de la Mezquita y la elección de los capitanes del Córdoba CF centran la actualidad
Un incendio forestal en Villanueva del Rey ha puesto en alerta al Infoca, que ha desplegado hasta 14 medios aéreos para tratar de sofocar las llamas que afectan a la Sierra de Buitrones. La carretera N-432 ha sido cortada en ambos sentidos y el fuego preocupa a los efectivos de extinción porque avanza "rápido". Por otro lado, inmersos en el puente de agosto, los turistas llegan a Córdoba una semana después del incendio de la Mezquita-Catedral y el suceso sigue llamando la curiosidad de los visitantes. Además, en lo deportivo, el Córdoba CF ya ha elegido a sus capitanes: Carlos Marín, Albarrán, Alves y Guardiola.
- Un incendio en Villanueva del Rey pone en alerta al Infoca: cortada la N-432 ante un fuego que avanza "rápido"
- Turistas en el primer puente postincendio en la Mezquita: "¿Dónde fue el fuego?"
- Carlos Marín, Albarrán, Alves y Guardiola: el Córdoba CF ya tiene nuevos capitanes
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Aemet deja a Córdoba en riesgo extremo por altas temperaturas este domingo
- Córdoba, ante el reto de un diseño urbano adaptado a un clima extremo
- Viajar con la mascota puede subir el precio de la reserva de un 10 a un 15%
- El barrio de San Basilio se rinde un año más a su Virgen del Tránsito
- La UCO, entre las 50 mejores universidades del mundo en veterinaria y ciencias agrícolas
Provincia
- Tres investigados en Priego por estafar 11.000 euros de una tarjeta bancaria a un anciano con discapacidad
- Incendio en Fuente Obejuna: estabilizado el fuego declarado cerca del pueblo
- La estación de trenes de Montilla cumple 160 años de historia
Deportes
- El cambio radical en un año: de la plantilla novata en Segunda de Anduva a la experta en El Molinón
- Córdoba CF: del brillo del ascenso a la oscura estadística
Incendios en España
- Última hora de los incendios en España | La UE despliega dos aviones procedentes de Italia para combatir los incendios en España
España
Internacional
- Los líderes europeos se ofrecen para facilitar una reunión entre Trump, Putin y Zelenski para negociar la paz en Ucrania
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un incendio en la Mezquita pone a Córdoba en alerta
- Extinguido el incendio de la Mezquita-Catedral de Córdoba
- Los maquinistas exigen reducir la velocidad del AVE en Córdoba: 'los trenes pegan muchos botes
- La Policía Local de Córdoba interpone 51 denuncias hasta junio por intrusismo en el sector del taxi
- Detectan chinches y garrapatas en la piscina de la calle Marbella: 'Hay mucha gente con picaduras y ronchas
- Un chapuzón en la piscina sin hacer check-in en hoteles de Córdoba
- Estos son los centros comerciales y supermercados que abren en Córdoba este festivo de La Asunción
- El alcalde de Córdoba, sobre el incendio en la Mezquita-Catedral: 'Ha habido daño, pero no va a ser una catástrofe