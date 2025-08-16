Un incendio forestal en Villanueva del Rey ha puesto en alerta al Infoca, que ha desplegado hasta 14 medios aéreos para tratar de sofocar las llamas que afectan a la Sierra de Buitrones. La carretera N-432 ha sido cortada en ambos sentidos y el fuego preocupa a los efectivos de extinción porque avanza "rápido". Por otro lado, inmersos en el puente de agosto, los turistas llegan a Córdoba una semana después del incendio de la Mezquita-Catedral y el suceso sigue llamando la curiosidad de los visitantes. Además, en lo deportivo, el Córdoba CF ya ha elegido a sus capitanes: Carlos Marín, Albarrán, Alves y Guardiola.

