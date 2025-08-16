Incendio forestal en Villanueva del Rey
Cortada la N-432 y desplegado un gran dispositivo del Infoca

La actualidad del sábado 16 de agosto

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Un grave incendio forestal en Villanueva del Rey, el turismo en el primer puente tras el incendio de la Mezquita y la elección de los capitanes del Córdoba CF centran la actualidad

Columnas de humo tras la ermita del Apostol Santiago de Villanueva del Rey.

Columnas de humo tras la ermita del Apostol Santiago de Villanueva del Rey. / Córdoba

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Un incendio forestal en Villanueva del Rey ha puesto en alerta al Infoca, que ha desplegado hasta 14 medios aéreos para tratar de sofocar las llamas que afectan a la Sierra de Buitrones. La carretera N-432 ha sido cortada en ambos sentidos y el fuego preocupa a los efectivos de extinción porque avanza "rápido". Por otro lado, inmersos en el puente de agosto, los turistas llegan a Córdoba una semana después del incendio de la Mezquita-Catedral y el suceso sigue llamando la curiosidad de los visitantes. Además, en lo deportivo, el Córdoba CF ya ha elegido a sus capitanes: Carlos Marín, Albarrán, Alves y Guardiola.

Además, destacamos estas otras noticias:

