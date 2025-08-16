Al calor no solo se le combate con aire acondicionado. El diseño de las ciudades juega un papel clave para que se pueda hacer vida en la calle, incluso en los días en los que las temperaturas son más elevadas. Córdoba tiene el reto de adaptarse a esta realidad y las opciones van desde rehabilitar viviendas al uso de materiales permeables, pasando por una mayor presencia de vegetación. Por otro lado, cada vez más familias optan por viajar con su perro durante las vacaciones. Por ello, en la capital una decena de hoteles son 'pet friendly'. Sin embargo, hacer esto encarece la reserva entre un 10 y un 15%. No faltó a su cita y la Virgen del Tránsito recorrió San Basilio como cada 15 de agosto. Fue además, la primera en llegar a la Mezquita-Catedral tras el incendio.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Campo

Deportes

España

Córdoba Salud

Internacional