La actualidad del sábado 16 de agosto
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
Los retos de Córdoba a nivel urbanístico para luchar contra las altas temperaturas, la cada vez más frecuente opción de viajar con tu perro en vacaciones y la procesión de la Virgen del Tránsito, principales asuntos de este sábado
Al calor no solo se le combate con aire acondicionado. El diseño de las ciudades juega un papel clave para que se pueda hacer vida en la calle, incluso en los días en los que las temperaturas son más elevadas. Córdoba tiene el reto de adaptarse a esta realidad y las opciones van desde rehabilitar viviendas al uso de materiales permeables, pasando por una mayor presencia de vegetación. Por otro lado, cada vez más familias optan por viajar con su perro durante las vacaciones. Por ello, en la capital una decena de hoteles son 'pet friendly'. Sin embargo, hacer esto encarece la reserva entre un 10 y un 15%. No faltó a su cita y la Virgen del Tránsito recorrió San Basilio como cada 15 de agosto. Fue además, la primera en llegar a la Mezquita-Catedral tras el incendio.
- Córdoba, ante el reto de un diseño urbano adaptado a un clima extremo
- Viajar con la mascota puede subir el precio de la reserva de un 10 a un 15%
- El barrio de San Basilio se rinde un año más a su Virgen del Tránsito
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Cordobeses que viajan con su mascota: «Es uno más de la familia»
- La UCO, entre las 50 mejores universidades del mundo en veterinaria y ciencias agrícolas
- Hacemos Córdoba denuncia "el colapso" del servicio de ambulancias
- Un programa de la Junta impulsa casi 700 contrataciones con una inversión de 11 millones
Provincia
- La estación de trenes de Montilla cumple 160 años de historia
- El mercadillo asiste a su sesión nocturna de Lucena en pleno puente de agosto
Campo
- El mildiu provocará daños en la DOP Montilla-Moriles por importe de 15,9 millones de euros
- Las ventas de aceite de oliva alcanzan las cifras más altas de la última década
Deportes
- El Molinón rozará el lleno para acoger la visita del Córdoba CF
- Tebas, sobre el Villarreal-Barça en Miami: "Estoy convencido de que se va a jugar"
España
- El Gobierno se defiende ante la reclamación de Feijóo de desplegar el Ejército: "Hemos atendido todas las peticiones de las autonomías"
- Javier Lambán, el barón socialista que nunca conectó con Pedro Sánchez
Córdoba Salud
- Alergias estivales en Córdoba, no todo terminó con la primavera
- Así es la técnica que salva la vida cuando un niño se ahoga
Internacional
- Putin y Trump aseguran haber hecho "progresos" para la paz en Ucrania que evitan concretar en público
- Un incendio en la Mezquita pone a Córdoba en alerta
- Extinguido el incendio de la Mezquita-Catedral de Córdoba
- Los maquinistas exigen reducir la velocidad del AVE en Córdoba: 'los trenes pegan muchos botes
- Detectan chinches y garrapatas en la piscina de la calle Marbella: 'Hay mucha gente con picaduras y ronchas
- La Policía Local de Córdoba interpone 51 denuncias hasta junio por intrusismo en el sector del taxi
- Un chapuzón en la piscina sin hacer check-in en hoteles de Córdoba
- Estos son los centros comerciales y supermercados que abren en Córdoba este festivo de La Asunción
- Un viaje romántico a la Toscana: así es el nuevo restaurante viral que ha abierto en Córdoba