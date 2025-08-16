El PSOE reta al Ayuntamiento a "apostar de verdad por el aeropuerto"

El grupo municipal socialista denunció este sábado que la campaña municipal 'Córdoba despega' es, una vez más, "una operación de marketing para tapar la incapacidad del gobierno de José María Bellido de poner en marcha proyectos propios", según una nota facilitada por el propio grupo municipal. “Como ocurrió con la base logística, el alcalde se limita a hacerse la foto y a vender como suyo un logro que pertenece al Gobierno de España”, señaló Mamen González.

La realidad, subrayó Golnzález, es que si Córdoba despega, es única y exclusivamente gracias a la inversión y el compromiso del ejecutivo de Pedro Sánchez. Por primera vez, la ciudad cuenta con tres compañías aéreas operando y, desde septiembre, sumará la conexión directa con Barcelona. “Esto no es fruto de la casualidad ni del marketing municipal, sino de una apuesta política clara y de millones de euros invertidos por un Gobierno socialista que cree en el futuro de Córdoba”, recalcó.

Mamen González recordó que el Partido Popular jamás apostó por el aeropuerto: “Ni cuando gobernaban en Madrid, ni desde otras administraciones. Durante años, el aeropuerto fue la crónica del abandono. Ha tenido que llegar Pedro Sánchez para poner las infraestructuras que Córdoba necesitaba y convertirlo en una herramienta real de desarrollo”. Para González, estas mejoras no son solo un avance en transporte, sino una auténtica palanca de futuro: “El aeropuerto es ya una puerta de entrada para miles de visitantes y una oportunidad real para atraer inversiones. El turismo, la economía y el empleo de Córdoba tienen en esta infraestructura un aliado clave, y eso es mérito de la inversión del Gobierno de España, no de la propaganda de Bellido”.

La socialista lanzó un mensaje claro al alcalde: “Mientras el Gobierno de España invierte y transforma, Bellido se cuelga medallas y se hace fotos. Si de verdad cree en que ‘Córdoba despega’, que lo demuestre con hechos y un plan serio para aprovechar todo el potencial turístico y económico que esta infraestructura ofrece”.