La Junta realiza obras para mejorar la seguridad en carreteras de Córdoba capital y el oeste de la provincia

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha mejorado la seguridad en carreteras de su titularidad en la capital y la zona oeste de la provincia, según ha señalado la delegada territorial, Carmen Granados.

En la carretera A-3050 (Ronda Oeste), se ha repuesto luminaria vial en el Puente de Andalucía entre los puntos kilométricos 0,175 y 0,720, con una inversión de 72.000 euros. Los trabajos han sustituido los antiguos proyectores de VSAP por otros más eficientes de tecnología LEDs y fueron realizados en horario nocturno para no obstaculizar al tráfico.

También se ha repuesto todo el sistema de control de cámaras del Túnel de Los Omeyas y La Almunia, así como su red de fibra óptica entre los puntos kilométricos 2,950 y 3,500. Anteriormente, existía un sistema obsoleto y sin posibilidad de repuestos. La inversión ha sido de 71.500 euros.

Igualmente, se ha repuesto una de las cuatro juntas de dilatación del Puente de Andalucía, en el punto kilométrico 0,750. Se ha ejecutado una junta de neopreno armado de 12,1 metros de longitud con 270 mm de recorrido, con un presupuesto de 30.000 euros.

Por último, se ha repuesto un panel alfanumérico de la boca Sur en el Túnel de Los Omeyas, en el punto kilométrico 3,170 Con las piezas sobrantes y funcionales del antiguo panel, se reparará el otro de la margen izquierda con una cuantía de 16.153,23 euros.

Carreteras de la provincia

En la provincia, se ha procedido a la limpieza de obras de fábrica en los cauces del Arroyo El Salado y Arroyo el Garabato, en la carretera A-379 entre los puntos kilométricos 43,050 y 43,250.

También se han llevado a cabo labores de podas y desbroces de macizo arbustivo en la carretera A-3075, entre los puntos kilométricos 25 y 30 y 32 y 44. Dichos arbustos invadían la calzada e impedían la correcta visibilidad de la vía. Estas labores también se han llevado a cabo en la carretera A-3075 entre los puntos kilométricos 50 y 60.

En la carretera A-440, se ha llevado a cabo una reparación de calzada socavada en el punto kilométrico 10,600, tras detectarse un hoyo en la vía procediendo a la apertura de esta y posterior relleno con hormigón en masa y sellado con aglomerado en frío.

En cuanto a emergencias por fuertes lluvias, se ha actuado en la A-431 en los puntos kilométricos 36,350, 33,300, 34,600 y 36,350, en la A-3075 en el punto kilométrico 56,650, la A-3052 en el punto kilométrico 5,450 y 6,la A-445 en el punto kilométrico 19,850 y la A-3151, en los puntos kilométricos 46,200 y 47,950.

También se ha ejecutado una construcción de berma en zahorra artificial en la carretera A-440 entre los puntos kilométricos 9,150 y 9,500, con 16.000 euros.

Los trabajos han incluido tratamiento con herbicidas de contacto y residual en las medianas, isletas, glorietas, carreteras descatalogadas que quedan fuera del contrato principal de la Dirección general de Infraestructuras Viarias.

Por su parte, en la carretera A-453, punto kilométrico 5, se ha rehecho la cuneta dañada por la lluvia y se ha reparado el estribo de un puente con escollera concertada con hormigón, con una inversión de 20.000 euros.